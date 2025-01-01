//+------------------------------------------------------------------+

//| Ordre short limit/stop en attente |

//| ENTREE : delta - changement de prix. |

//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, faux sinon. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)

{

ulong ticket=m_order.Ticket();

double price =m_order.PriceOpen()-delta;

double sl =m_order.StopLoss()-delta;

double tp =m_order.TakeProfit()-delta;

//--- modification de l'ordre short

return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));

}