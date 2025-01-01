DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTradeEventPositionClosed 

TradeEventPositionClosed

Gestionnaire de l'évènement "Position fermée".

virtual bool  TradeEventPositionClosed()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.