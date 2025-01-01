Refresh

Met à jour toutes les données

virtual bool Refresh()

Valeur de retour

vrai si le traitement d'un autre tick est recquis, faux sinon.

Note

Permet de déterminer le besoin de traitement d'un tick. Si besoin, cette fonction met à jour toutes les cotations, les séries de données et les données des indicateurs puis retourne vrai.

Implémentation