Référence MQL5 Bibliothèque Standard Modules de Stratégies Classes de base des Expert Advisors CExpert Refresh 

Refresh

Met à jour toutes les données

virtual bool  Refresh()

Valeur de retour

vrai si le traitement d'un autre tick est recquis, faux sinon.

Note

Permet de déterminer le besoin de traitement d'un tick. Si besoin, cette fonction met à jour toutes les cotations, les séries de données et les données des indicateurs puis retourne vrai.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Rafraîchissement des données à traiter                           |
//| ENTREE : aucune.                                                  |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
  {
   MqlDateTime time;
//--- rafraîchit les cotations
   if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- vérifie le besoin de traitement
   TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
   if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
      if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
   m_last_tick_time=time;
//--- rafraîchit les indicateurs
   m_indicators.Refresh();
//--- ok
   return(true);
  }