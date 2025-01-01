DocumentationSections
CheckCloseLong

Vérifie les conditions pour clôturer une position longue.

virtual bool  CheckCloseLong()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

La fonction vérifie les conditions pour clôturer une position longue (méthode CheckCloseLong() de l'objet Signal). Si les conditions sont réunies, elle ferme la position ouverte (méthode CloseLong(...)).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérif. pour fermer une position longue ou supprimer un ordre limit/stop |
//| ENTREE :  aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- vérifie les opérations pour clôturer les opérations sur les positions longues
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }