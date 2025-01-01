SetOtherSeries

Définit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de données autres que les prix).

virtual bool SetOtherSeries(

CiSpread* spread,

CiTime* time,

CiTickVolume* tick_volume,

CiRealVolume* real_volume

)

Paramètres

spread

[in] Pointeur sur la série de données Spread.

time

[in] Pointeur sur la série de données Time.

tick_volume

[in] Pointeur sur la série de données TickVolume.

real_volume

[in] Pointeur sur la série de données RealVolume.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

La définition des pointeurs sur les séries de données externes (séries de données autres que les prix) est nécessaire si l'objet utilise des séries de données d'un symbole ou d'une période différents de ceux définis au moment de l'initialisation.