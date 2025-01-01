ReverseShort

Effectue le renversement d'une position courte (short).

virtual bool ReverseShort(

double price,

double sl,

double tp

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

tp

[in] Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Récupère le volume du renversement de la position (méthode LotReverse()) et effectue le retournement de la position courte (méthode Buy() de l'objet Trade) si le volume de trading n'est pas égal à 0.

Implémentation