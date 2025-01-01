- Init
ReverseShort
Effectue le renversement d'une position courte (short).
|
virtual bool ReverseShort(
Paramètres
price
[in] Prix.
sl
[in] Prix du Stop Loss
tp
[in] Prix du Take Profit
Valeur de retour
vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.
Note
Récupère le volume du renversement de la position (méthode LotReverse()) et effectue le retournement de la position courte (méthode Buy() de l'objet Trade) si le volume de trading n'est pas égal à 0.
Implémentation
|
//+------------------------------------------------------------------+