TradeEventPositionModified

Gestionnaire de l'évènement "Position modifiée".

virtual bool  TradeEventPositionModified()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.