O PMI de Serviços (Markit/CIPS Services PMI) é calculado pela Markit em conjunto com o Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). Ele caracteriza as condições de negócio e o nível de atividade dos gerentes de compras no setor de serviços da economia britânica.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

O cálculo do PMI é baseado nos dados recolhidos a partir de respostas mensais de questionários enviados a gestores encarregados das compras em mais de 170 empresas de construção do Reino Unido que fornecem a maior contribuição para o PIB. Os gerentes caracterizam as condições econômicas e de negócios que prevalecem no setor de construção do país. Eles respondem a perguntas sobre os seguintes aspectos de seus negócios:

atividade empresarial;

novos pedidos recebidos;

pedidos pendentes;

preços recebidos (preços do serviço);

preços pagos (por materiais, serviços consumidos pela empresa na produção de serviços);

emprego;

atividade comercial no curto prazo.

Os entrevistados não dão uma valorização absoluta destes indicadores, mas sim relativa: têm crescido, recuado ou permanecido o mesmo. Sub-índices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica.

O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele fornece informações rápidas cobrindo todo o setor de serviços do país. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do PMI de serviços caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

