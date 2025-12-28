Calendário Econômico
Estimativa NIESR do Produto Interno Bruto (PIB) no Reino Unido (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)
|Baixa
|-0.1%
|
-0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Estimativa NIESR do Produto Interno Bruto (NIESR Gross Domestic Product (GDP) Estimate) é estimado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social. Trata-se de um cálculo mensal preliminar extraoficial do PIB do país com base em modelos estatísticos e dados publicados. Calcula a mudança no valor estimado de todos os bens e serviços produzidos dentro do país nos últimos três meses.
No cálculo, toda a economia do país é dividida em cinco setores condicionais: produção, agricultura, construção, serviços privados e serviços públicos (educação, saúde, defesa, administração). Seus dados são retirados de índices publicados mensalmente: a produção, a construção, o índice de serviços, as vendas no varejo, etc.
Alguns problemas surgem com o sector agrícola e os serviços públicos, uma vez que não dispõem de informação estatística mensal disponível. Portanto, esses subsetores são calculados por modelos matemáticos e de interpolação, levando em consideração os dados recebidos anteriormente.
A Estimativa NIESR é lançado três semanas antes da publicação de estatísticas oficiais e é considerado uma previsão alternativa preliminar do PIB. Geralmente, os números obtidos estão bem correlacionados com a estimativa oficial do produto interno bruto. Este indicador, no entanto, não tem um impacto significativo nas cotações da libra esterlina, uma vez que muitas vezes serve como um guia preliminar para os traders antes do lançamento das estatísticas oficiais para o trimestre.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Estimativa NIESR do Produto Interno Bruto (PIB) no Reino Unido (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
