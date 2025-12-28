Estimativa NIESR do Produto Interno Bruto (NIESR Gross Domestic Product (GDP) Estimate) é estimado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social. Trata-se de um cálculo mensal preliminar extraoficial do PIB do país com base em modelos estatísticos e dados publicados. Calcula a mudança no valor estimado de todos os bens e serviços produzidos dentro do país nos últimos três meses.

No cálculo, toda a economia do país é dividida em cinco setores condicionais: produção, agricultura, construção, serviços privados e serviços públicos (educação, saúde, defesa, administração). Seus dados são retirados de índices publicados mensalmente: a produção, a construção, o índice de serviços, as vendas no varejo, etc.

Alguns problemas surgem com o sector agrícola e os serviços públicos, uma vez que não dispõem de informação estatística mensal disponível. Portanto, esses subsetores são calculados por modelos matemáticos e de interpolação, levando em consideração os dados recebidos anteriormente.

A Estimativa NIESR é lançado três semanas antes da publicação de estatísticas oficiais e é considerado uma previsão alternativa preliminar do PIB. Geralmente, os números obtidos estão bem correlacionados com a estimativa oficial do produto interno bruto. Este indicador, no entanto, não tem um impacto significativo nas cotações da libra esterlina, uma vez que muitas vezes serve como um guia preliminar para os traders antes do lançamento das estatísticas oficiais para o trimestre.

Últimos valores: