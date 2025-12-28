CalendárioSeções

Balança Comercial do Reino Unido (United Kingdom Trade Balance)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Comércio
Moderada £​-22.244 bilh £​-22.053 bilh
£​-22.156 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
£​-20.681 bilh
£​-22.244 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial (Trade Balance) representa a diferença entre as exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre os países.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como a Grã-Bretanha, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações da moeda nacional é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a libra esterlina em conformidade.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Balança Comercial do Reino Unido (United Kingdom Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
jul. 2025
£​-22.244 bilh
£​-22.053 bilh
£​-22.156 bilh
abr. 2025
£​-23.206 bilh
£​-18.361 bilh
£​-19.869 bilh
fev. 2025
£​-20.809 bilh
£​-22.108 bilh
£​-18.219 bilh
jan. 2025
£​-17.849 bilh
£​-18.208 bilh
£​-19.723 bilh
dez. 2024
£​-17.447 bilh
£​-19.161 bilh
£​-18.900 bilh
set. 2024
£​-16.321 bilh
£​-19.924 bilh
£​-15.212 bilh
ago. 2024
£​-15.060 bilh
£​-20.003 bilh
jul. 2024
£​-20.003 bilh
£​-15.434 bilh
£​-18.894 bilh
jun. 2024
£​-18.894 bilh
£​-17.252 bilh
£​-18.593 bilh
mai. 2024
£​-17.920 bilh
£​-19.440 bilh
abr. 2024
£​-19.610 bilh
£​-13.970 bilh
mar. 2024
£​-13.970 bilh
£​-14.212 bilh
fev. 2024
£​-14.212 bilh
£​-14.546 bilh
£​-14.097 bilh
jan. 2024
£​-14.515 bilh
£​-14.792 bilh
£​-13.989 bilh
dez. 2023
£​-13.989 bilh
£​-15.181 bilh
£​-15.125 bilh
nov. 2023
£​-14.189 bilh
£​-17.978 bilh
£​-15.936 bilh
out. 2023
£​-17.032 bilh
£​-15.196 bilh
£​-14.288 bilh
set. 2023
£​-14.288 bilh
£​-15.112 bilh
£​-15.516 bilh
ago. 2023
£​-15.950 bilh
£​-14.833 bilh
£​-13.905 bilh
jul. 2023
£​-14.064 bilh
£​-17.196 bilh
£​-15.455 bilh
jun. 2023
£​-15.455 bilh
£​-17.039 bilh
£​-18.411 bilh
mai. 2023
£​-18.723 bilh
£​-15.771 bilh
£​-14.639 bilh
abr. 2023
£​-14.996 bilh
£​-17.073 bilh
£​-16.356 bilh
mar. 2023
£​-16.356 bilh
£​-17.856 bilh
£​-16.635 bilh
fev. 2023
£​-17.534 bilh
£​-18.740 bilh
£​-16.093 bilh
jan. 2023
£​-17.855 bilh
£​-17.658 bilh
£​-19.271 bilh
dez. 2022
£​-19.271 bilh
£​-15.160 bilh
£​-14.655 bilh
nov. 2022
£​-15.623 bilh
£​-19.564 bilh
£​-12.258 bilh
out. 2022
£​-14.476 bilh
£​-20.894 bilh
£​-15.656 bilh
set. 2022
£​-15.656 bilh
£​-21.968 bilh
£​-17.177 bilh
ago. 2022
£​-19.257 bilh
£​-22.615 bilh
£​-17.594 bilh
jul. 2022
£​-19.362 bilh
£​-22.695 bilh
£​-22.847 bilh
jun. 2022
£​-22.847 bilh
£​-22.159 bilh
£​-20.666 bilh
mai. 2022
£​-21.445 bilh
£​-20.401 bilh
£​-21.522 bilh
abr. 2022
£​-20.893 bilh
£​-18.464 bilh
£​-23.897 bilh
mar. 2022
£​-23.897 bilh
£​-16.001 bilh
£​-21.614 bilh
fev. 2022
£​-20.594 bilh
£​-20.072 bilh
£​-23.898 bilh
jan. 2022
£​-26.499 bilh
£​-13.275 bilh
£​-12.354 bilh
dez. 2021
£​-12.354 bilh
£​-13.035 bilh
£​-12.701 bilh
nov. 2021
£​-11.337 bilh
£​-12.642 bilh
£​-11.807 bilh
out. 2021
£​-13.934 bilh
£​-12.305 bilh
£​-14.736 bilh
set. 2021
£​-14.736 bilh
£​-11.763 bilh
£​-13.714 bilh
ago. 2021
£​-14.927 bilh
£​-11.585 bilh
£​-14.095 bilh
jul. 2021
£​-12.706 bilh
£​-12.069 bilh
£​-11.988 bilh
jun. 2021
£​-11.988 bilh
£​-13.183 bilh
£​-9.601 bilh
mai. 2021
£​-8.481 bilh
£​-13.183 bilh
£​-10.948 bilh
abr. 2021
£​-10.958 bilh
£​-12.965 bilh
£​-11.710 bilh
mar. 2021
£​-11.710 bilh
£​-12.233 bilh
£​-10.510 bilh
fev. 2021
£​-16.442 bilh
£​-11.076 bilh
£​-12.592 bilh
jan. 2021
£​-9.826 bilh
£​-10.205 bilh
£​-14.315 bilh
12345
