Investimento Empresarial no Reino Unido (Trimestral) (United Kingdom Business Investment q/q)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Negócio
Moderada 3.9% -3.2%
-3.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Investimento Empresarial - Trimestral - (Business Investment q/q) reflete o volume de investimentos de capital de empresas em negócios privados (em termos monetários) no trimestre de referência em comparação com o anterior. O cálculo do indicador leva em consideração os dados sobre investimentos em ativos não financeiros:

  • edifícios (residenciais e industriais),
  • transporte (aviões, trens, carros, etc.),
  • outros tipos de máquinas (máquinas e equipamentos),
  • infraestrutura,
  • terrenos agrícolas (por exemplo, um rebanho de animais ou um vinhedo),
  • ativos intangíveis (produtos de propriedade intelectual).

No cálculo não são considerados os investimentos de órgãos governamentais locais e centrais. Quer dizer, é apenas considerado o investimento líquido de empresas privadas e públicas. O relatório também não inclui a transferência de ativos não produzidos (por exemplo, terrenos).

O indicador é calculado a partir de dados de uma amostra de 24 500 empresas residentes no Reino Unido. Elas são classificadas de acordo com o setor de atividade e o número de empregados. As empresas que empregam mais de 300 pessoas são incluídas na amostra de forma contínua. Grupos de empresas com 20 – 49, 50 – 99, 100 – 299 são selecionados com base na rotatividade. As empresas que empregam menos de 20 pessoas não são incluídas na amostra.

O investimento empresarial é uma parte importante da formação bruta de capital fixo, que, por sua vez, é usada no cálculo do PIB. O investimento empresarial contribui com cerca de 9% para o cálculo do produto interno bruto, portanto, uma mudança neste indicador pode afetar as leituras finais do PIB.

O aumento do investimento empresarial é um dos principais indicadores do crescimento da produção de bens e serviços. O aumento no índice pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Investimento Empresarial no Reino Unido (Trimestral) (United Kingdom Business Investment q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
1 trim. 2025
3.9%
-3.2%
-3.2%
4 trim. 2024 prelim.
-3.2%
0.3%
1.9%
3 trim. 2024
1.9%
1.2%
1.2%
3 trim. 2024 prelim.
1.2%
0.4%
1.4%
2 trim. 2024
1.4%
-0.1%
-0.1%
2 trim. 2024 prelim.
-0.1%
0.3%
0.5%
4 trim. 2023
1.4%
1.5%
1.5%
4 trim. 2023 prelim.
1.5%
-0.3%
-2.8%
3 trim. 2023
-3.2%
-4.2%
-4.2%
3 trim. 2023 prelim.
-4.2%
-0.4%
4.1%
2 trim. 2023
4.1%
3.4%
3.4%
2 trim. 2023 prelim.
3.4%
0.8%
3.3%
1 trim. 2023
3.3%
0.7%
0.7%
1 trim. 2023 prelim.
0.7%
-0.1%
-0.2%
4 trim. 2022
-0.2%
4.8%
4.8%
4 trim. 2022 prelim.
4.8%
-1.9%
-3.2%
3 trim. 2022
-2.5%
-0.5%
-0.5%
3 trim. 2022 prelim.
-0.5%
0.4%
3.7%
2 trim. 2022
3.7%
3.8%
3.8%
2 trim. 2022 prelim.
3.8%
1.3%
-0.6%
1 trim. 2022
-0.6%
-0.5%
-0.5%
1 trim. 2022 prelim.
-0.5%
0.1%
1.0%
4 trim. 2021
1.0%
0.9%
0.9%
4 trim. 2021 prelim.
0.9%
-10.2%
-0.8%
3 trim. 2021
-2.5%
0.4%
0.4%
3 trim. 2021 prelim.
0.4%
12.2%
4.5%
2 trim. 2021
4.5%
2.4%
2.4%
2 trim. 2021 prelim.
2.4%
9.2%
-10.7%
1 trim. 2021
-10.7%
-11.9%
-11.9%
1 trim. 2021 prelim.
-11.9%
19.9%
5.9%
4 trim. 2020
5.9%
1.3%
1.3%
4 trim. 2020 prelim.
1.3%
-4.4%
14.5%
3 trim. 2020
9.4%
8.8%
8.8%
3 trim. 2020 prelim.
8.8%
-27.7%
-26.5%
2 trim. 2020
-26.5%
-31.4%
-31.4%
2 trim. 2020 prelim.
-31.4%
-0.1%
-0.3%
1 trim. 2020
-0.3%
0.0%
0.0%
1 trim. 2020 prelim.
0.0%
-0.2%
-0.5%
4 trim. 2019
-0.5%
-1.0%
-1.0%
4 trim. 2019 prelim.
-1.0%
-0.2%
0.2%
3 trim. 2019
0.0%
0.0%
0.0%
3 trim. 2019 prelim.
0.0%
-0.1%
-0.4%
2 trim. 2019
-0.4%
-0.5%
-0.5%
2 trim. 2019 prelim.
-0.5%
0.1%
0.4%
1 trim. 2019
0.4%
0.5%
0.5%
1 trim. 2019 prelim.
0.5%
-0.1%
-0.9%
4 trim. 2018
-0.9%
-1.4%
-1.4%
4 trim. 2018 prelim.
-1.4%
0.1%
-1.2%
3 trim. 2018
-1.1%
-0.1%
-1.2%
3 trim. 2018 prelim.
-1.2%
0.0%
-0.7%
123
