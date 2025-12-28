A Produção do Setor de Construção - Mensal - (Construction Output m/m) reflete a mudança na atividade da indústria da construção do país no mês de referência em comparação com o anterior. O indicador é calculado com base no montante de fundos que as empresas de construção obtêm dos clientes pelas obras de construção e de engenharia, realizadas durante o período correspondente, excluindo o IVA e os pagamentos aos subcontratados. Esta soma também inclui o custo de obras realizadas por iniciativa própria (por exemplo, a construção de edifícios para subsequente aluguel ou venda).

Os dados para o cálculo são retirados dos resultados de uma pesquisa mensal com mais de 8 000 empresas de construção que empregam mais de 100 pessoas ou cujo faturamento anual é de mais de 60 milhões de libras. As empresas representam 24 indústrias de construção, incluindo a construção de edifícios residenciais e comerciais, estradas e rodovias, pontes e túneis, comunicações e coletores, instalações de água, manutenção de edifícios, perfuração de poços e outras obras especiais de construção e engenharia. O cálculo do indicador leva em consideração os pesos estatísticos de cada empresa.

A estimativa mensal é ajustada a variações sazonais, uma vez que a construção depende muito de feriados, de fins de semana, das condições climáticas e da temporada. Os parâmetros do ajuste sazonal para calcular este indicador são revisados anualmente.

A contribuição das construtoras no PIB do país é de cerca de 5,9%. Portanto, o indicador é monitorado de perto por analistas e economistas. É considerado um importante indicador do estado da economia. O incremento na produção do setor de construção também é um indicador importante tanto da atividade no mercado imobiliário quanto do crédito imobiliário. Assim, o aumento do índice é um fator favorável para a libra esterlina.

