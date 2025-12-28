Calendário Econômico
Produção para a Construção no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Construction Output m/m)
|Baixa
|0.2%
|0.4%
|
0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção do Setor de Construção - Mensal - (Construction Output m/m) reflete a mudança na atividade da indústria da construção do país no mês de referência em comparação com o anterior. O indicador é calculado com base no montante de fundos que as empresas de construção obtêm dos clientes pelas obras de construção e de engenharia, realizadas durante o período correspondente, excluindo o IVA e os pagamentos aos subcontratados. Esta soma também inclui o custo de obras realizadas por iniciativa própria (por exemplo, a construção de edifícios para subsequente aluguel ou venda).
Os dados para o cálculo são retirados dos resultados de uma pesquisa mensal com mais de 8 000 empresas de construção que empregam mais de 100 pessoas ou cujo faturamento anual é de mais de 60 milhões de libras. As empresas representam 24 indústrias de construção, incluindo a construção de edifícios residenciais e comerciais, estradas e rodovias, pontes e túneis, comunicações e coletores, instalações de água, manutenção de edifícios, perfuração de poços e outras obras especiais de construção e engenharia. O cálculo do indicador leva em consideração os pesos estatísticos de cada empresa.
A estimativa mensal é ajustada a variações sazonais, uma vez que a construção depende muito de feriados, de fins de semana, das condições climáticas e da temporada. Os parâmetros do ajuste sazonal para calcular este indicador são revisados anualmente.
A contribuição das construtoras no PIB do país é de cerca de 5,9%. Portanto, o indicador é monitorado de perto por analistas e economistas. É considerado um importante indicador do estado da economia. O incremento na produção do setor de construção também é um indicador importante tanto da atividade no mercado imobiliário quanto do crédito imobiliário. Assim, o aumento do índice é um fator favorável para a libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produção para a Construção no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Construction Output m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
