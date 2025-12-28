O Índice de Preços de Imóveis Halifax - Anual - (Halifax House Price Index (HPI) y/y) mostra a alteração nos preços dos imóveis residenciais no país durante três meses de referência em comparação com o mesmo período do ano passado. Este cálculo da mudança anual fornece uma imagem mais suave do que o cálculo mensal.

O índice é calculado pelo maior credor hipotecário do Reino Unido - o Halifax Bank of Scotland (HBOS) - com base em muitos anos de séries de dados. O registro dos preços mensais de hipotecas é realizado pelo banco desde 1983. A partir desses dados, são estimados o preço "padronizado" dos imóveis e sua mudança.

O preço de uma casa depende de suas características, incluindo propriedades físicas (tamanho ou número de quartos), bem como o tipo de distrito em que está localizada a casa. Portanto, para calcular o custo médio de uma casa, é usada a regressão hedônica, e não uma simples média aritmética. Isso permite calcular o custo de uma casa típica no Reino Unido e sua mudança ao longo do tempo. Esta casa típica não existe fisicamente, pois ela representa apenas um certo modelo com certas características, que, por sua vez, são geradas na fórmula matemática do cálculo.

O índice leva em conta apenas os dados sobre empréstimos hipotecários aprovados pelo Halifax. A amostra de dados não inclui transações para compra e venda de habitação por dinheiro. Ele é ajustado para variações sazonais, uma vez que nos meses de inverno o preço da habitação é geralmente um pouco menor do que no verão, devido a mudanças na atividade no mercado imobiliário.

O Índice de Preços de Imóveis Halifax é um índice alternativo de inflação no mercado imobiliário do Reino Unido. Sua vantagem sobre o índice do Escritório de Estatísticas Nacionais é uma amostragem mais profunda de dados (estatísticas de mudanças mensais de preços realizadas desde 1983). A desvantagem é que a fonte de dados é limitada (somente empréstimos hipotecários emitidos por este credor, recusa em registrar transações em dinheiro).

O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações da libra, já que indica o crescimento da inflação no mercado imobiliário residencial.

Últimos valores: