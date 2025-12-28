Calendário Econômico
Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)
|Baixa
|65.018 mil
|63.699 mil
|
65.647 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|66.261 mil
|
65.018 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Aprovações de Hipotecas (BoE Mortgage Approvals) é um indicador do número de novos empréstimos para a compra de habitação, aprovado no mês passado pelas instituições de crédito do país. A aprovação do empréstimo neste relatório é considerada uma oferta firme do credor para a prestação de um empréstimo em numerário garantido por uma determinada habitação. Trata-se de uma oferta aprovada de hipoteca, independentemente de ser aceita pelo cliente.
Nas estatísticas recolhidas pelo Banco da Inglaterra, existem três tipos de empréstimos aprovados garantidos por habitação:
- empréstimos emitidos diretamente para a compra de habitação (isto é, a aprovação de empréstimos totalmente garantidos por imóveis residenciais através de uma hipoteca primária);
- refinanciamento de um empréstimo hipotecário (quando o mutuário extingue a hipoteca atual em favor de uma nova garantida pela mesma propriedade, mas de outro mutuante);
- outros empréstimos (quando os mutuários aumentam o tamanho da hipoteca atual do mesmo mutuante, a fim de melhorar a habitação, etc.).
Existem três tipos principais de mutuantes que emitem empréstimos hipotecários e os reportam ao Banco da Inglaterra e a outras agências governamentais.
- Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
- Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
- Outros credores hipotecários especializados. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.
O número de aprovações de hipotecas é um indicador importante do volume de empréstimos hipotecários no país a curto prazo. No entanto, antes da publicação do índice, é liberada uma série de relatórios alternativos sobre hipotecas, por isso, não ele tem um impacto significativo sobre as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
