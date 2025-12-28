As Aprovações de Hipotecas (BoE Mortgage Approvals) é um indicador do número de novos empréstimos para a compra de habitação, aprovado no mês passado pelas instituições de crédito do país. A aprovação do empréstimo neste relatório é considerada uma oferta firme do credor para a prestação de um empréstimo em numerário garantido por uma determinada habitação. Trata-se de uma oferta aprovada de hipoteca, independentemente de ser aceita pelo cliente.

Nas estatísticas recolhidas pelo Banco da Inglaterra, existem três tipos de empréstimos aprovados garantidos por habitação:

empréstimos emitidos diretamente para a compra de habitação (isto é, a aprovação de empréstimos totalmente garantidos por imóveis residenciais através de uma hipoteca primária);

refinanciamento de um empréstimo hipotecário (quando o mutuário extingue a hipoteca atual em favor de uma nova garantida pela mesma propriedade, mas de outro mutuante);

outros empréstimos (quando os mutuários aumentam o tamanho da hipoteca atual do mesmo mutuante, a fim de melhorar a habitação, etc.).

Existem três tipos principais de mutuantes que emitem empréstimos hipotecários e os reportam ao Banco da Inglaterra e a outras agências governamentais.

Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.

Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.

Outros credores hipotecários especializados. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

O número de aprovações de hipotecas é um indicador importante do volume de empréstimos hipotecários no país a curto prazo. No entanto, antes da publicação do índice, é liberada uma série de relatórios alternativos sobre hipotecas, por isso, não ele tem um impacto significativo sobre as cotações da libra esterlina.

