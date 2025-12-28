CalendárioSeções

Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Banco da Inglaterra (Bank of England)
Setor:
Alojamento
Baixa 65.018 mil 63.699 mil
65.647 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
66.261 mil
65.018 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Aprovações de Hipotecas (BoE Mortgage Approvals) é um indicador do número de novos empréstimos para a compra de habitação, aprovado no mês passado pelas instituições de crédito do país. A aprovação do empréstimo neste relatório é considerada uma oferta firme do credor para a prestação de um empréstimo em numerário garantido por uma determinada habitação. Trata-se de uma oferta aprovada de hipoteca, independentemente de ser aceita pelo cliente.

Nas estatísticas recolhidas pelo Banco da Inglaterra, existem três tipos de empréstimos aprovados garantidos por habitação:

  • empréstimos emitidos diretamente para a compra de habitação (isto é, a aprovação de empréstimos totalmente garantidos por imóveis residenciais através de uma hipoteca primária);
  • refinanciamento de um empréstimo hipotecário (quando o mutuário extingue a hipoteca atual em favor de uma nova garantida pela mesma propriedade, mas de outro mutuante);
  • outros empréstimos (quando os mutuários aumentam o tamanho da hipoteca atual do mesmo mutuante, a fim de melhorar a habitação, etc.).

Existem três tipos principais de mutuantes que emitem empréstimos hipotecários e os reportam ao Banco da Inglaterra e a outras agências governamentais.

  • Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
  • Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
  • Outros credores hipotecários especializados. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

O número de aprovações de hipotecas é um indicador importante do volume de empréstimos hipotecários no país a curto prazo. No entanto, antes da publicação do índice, é liberada uma série de relatórios alternativos sobre hipotecas, por isso, não ele tem um impacto significativo sobre as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
65.018 mil
63.699 mil
65.647 mil
set. 2025
65.944 mil
63.816 mil
64.963 mil
ago. 2025
64.680 mil
67.354 mil
65.161 mil
jul. 2025
65.352 mil
66.652 mil
64.571 mil
jun. 2025
64.167 mil
63.081 mil
63.288 mil
mai. 2025
63.032 mil
57.772 mil
60.656 mil
abr. 2025
60.463 mil
63.542 mil
63.603 mil
mar. 2025
64.309 mil
66.141 mil
65.093 mil
fev. 2025
65.481 mil
64.361 mil
66.041 mil
jan. 2025
66.189 mil
64.258 mil
66.505 mil
dez. 2024
66.526 mil
64.324 mil
66.061 mil
nov. 2024
65.720 mil
69.169 mil
68.129 mil
out. 2024
68.303 mil
68.057 mil
66.115 mil
set. 2024
65.647 mil
64.949 mil
64.958 mil
ago. 2024
64.858 mil
60.259 mil
62.496 mil
jul. 2024
61.985 mil
58.285 mil
60.611 mil
jun. 2024
59.976 mil
58.090 mil
60.134 mil
mai. 2024
59.991 mil
51.965 mil
60.821 mil
abr. 2024
61.140 mil
58.017 mil
61.263 mil
mar. 2024
61.325 mil
60.497 mil
fev. 2024
60.383 mil
56.087 mil
jan. 2024
55.230 mil
45.139 mil
50.459 mil
dez. 2023
50.459 mil
51.711 mil
49.313 mil
nov. 2023
50.067 mil
45.302 mil
47.888 mil
out. 2023
47.383 mil
44.246 mil
43.675 mil
set. 2023
43.328 mil
47.249 mil
45.447 mil
ago. 2023
45.354 mil
51.894 mil
49.532 mil
jul. 2023
49.444 mil
52.474 mil
54.605 mil
jun. 2023
54.662 mil
49.404 mil
51.143 mil
mai. 2023
50.524 mil
50.072 mil
49.020 mil
abr. 2023
48.690 mil
47.415 mil
51.488 mil
mar. 2023
52.011 mil
41.179 mil
44.126 mil
fev. 2023
43.536 mil
37.242 mil
39.647 mil
jan. 2023
39.637 mil
40.441 mil
40.540 mil
dez. 2022
35.612 mil
52.049 mil
46.186 mil
nov. 2022
46.075 mil
62.380 mil
57.875 mil
out. 2022
58.977 mil
70.064 mil
65.967 mil
set. 2022
66.789 mil
68.616 mil
74.422 mil
ago. 2022
74.340 mil
63.256 mil
63.740 mil
jul. 2022
63.770 mil
64.443 mil
63.184 mil
jun. 2022
63.726 mil
65.574 mil
65.681 mil
mai. 2022
66.163 mil
67.822 mil
66.064 mil
abr. 2022
65.974 mil
70.351 mil
69.531 mil
mar. 2022
70.691 mil
71.993 mil
70.968 mil
fev. 2022
70.993 mil
72.027 mil
73.841 mil
jan. 2022
73.992 mil
68.499 mil
71.219 mil
dez. 2021
71.015 mil
66.566 mil
67.859 mil
nov. 2021
66.964 mil
69.391 mil
67.103 mil
out. 2021
67.199 mil
73.041 mil
71.851 mil
set. 2021
72.645 mil
74.303 mil
74.214 mil
