Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Manufacturing Production y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa 0.2% -0.3%
0.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos - Anual - (Manufacturing Production y/y) reflete a mudança no valor dos bens produzidos no setor manufatureiro da indústria britânica no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A Produção Industrial (produção de alimentos, produtos farmacêuticos, indústria leve, metalurgia, refino de petróleo, etc.) representa 80% do total do setor manufatureiro do país. O cálculo do indicador é baseado nos dados de faturamento obtidos como resultado da pesquisa mensal de negócios (MBS) feita com cerca de 6 000 empresas industriais no país. Os dados sobre o volume de produção em metalurgia e refino de petróleo são extraídos de fontes administrativas, por exemplo, do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial (BEIS). Todas as estimativas são ajustadas considerando variações sazonais.

O indicador é calculado levando em consideração a inflação: um deflator baseado no índice de preços ao produtor é aplicado a eles. Esse índice é escolhido porque, na verdade, mede os preços dos produtos manufaturados na saída da empresa. Assim, o faturamento líquido do produtor é estimado, sem o impacto das taxas suplementares dos varejistas.

O indicador é um dos indicadores de curto prazo do desenvolvimento da economia do Reino Unido. Ele participa do cálculo do PIB do país. O crescimento da produção na indústria de transformação é um dos principais indicadores do crescimento da atividade de consumo e das vendas no varejo no país. Portanto, o crescimento deste indicador pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Manufacturing Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
jul. 2025
0.2%
-0.3%
0.0%
fev. 2025
0.3%
-2.1%
-0.9%
dez. 2024
-1.4%
-0.9%
-1.1%
set. 2024
-0.7%
-0.9%
-0.3%
ago. 2024
-0.3%
-1.3%
jul. 2024
-1.3%
-0.1%
-1.5%
jun. 2024
-1.5%
1.1%
0.4%
mai. 2024
0.6%
-0.4%
abr. 2024
0.4%
2.3%
mar. 2024
2.3%
2.7%
fev. 2024
2.7%
0.8%
1.5%
jan. 2024
2.0%
0.5%
2.3%
dez. 2023
2.3%
0.3%
1.9%
nov. 2023
1.3%
1.5%
0.2%
out. 2023
0.8%
2.9%
3.0%
set. 2023
3.0%
2.9%
3.0%
ago. 2023
2.8%
3.1%
3.1%
jul. 2023
3.0%
1.0%
3.1%
jun. 2023
3.1%
-1.0%
-0.6%
mai. 2023
-1.2%
-1.1%
-0.6%
abr. 2023
-0.9%
-1.8%
-1.3%
mar. 2023
-1.3%
-3.8%
-1.9%
fev. 2023
-2.4%
-5.5%
-2.8%
jan. 2023
-5.2%
-5.8%
-5.7%
dez. 2022
-5.7%
-5.3%
-5.6%
nov. 2022
-5.9%
-5.2%
-5.7%
out. 2022
-4.6%
-6.3%
-5.8%
set. 2022
-5.8%
-2.8%
-6.2%
ago. 2022
-6.7%
1.2%
-5.2%
jul. 2022
1.1%
1.8%
1.3%
jun. 2022
1.3%
1.4%
2.6%
mai. 2022
2.3%
1.2%
1.3%
abr. 2022
0.5%
2.7%
1.9%
mar. 2022
1.9%
3.6%
3.5%
fev. 2022
3.6%
2.5%
5.3%
jan. 2022
3.6%
0.8%
1.3%
dez. 2021
1.3%
0.8%
-0.1%
nov. 2021
0.4%
2.0%
1.1%
out. 2021
1.3%
3.5%
2.8%
set. 2021
2.8%
5.1%
4.1%
ago. 2021
4.1%
10.0%
6.1%
jul. 2021
6.0%
21.3%
13.9%
jun. 2021
13.9%
36.2%
28.2%
mai. 2021
27.7%
31.4%
39.1%
abr. 2021
39.7%
0.3%
4.8%
mar. 2021
4.8%
-4.7%
-4.2%
fev. 2021
-4.2%
-3.9%
-5.0%
jan. 2021
-5.2%
-3.2%
-2.5%
dez. 2020
-2.5%
-5.5%
-2.6%
nov. 2020
-3.8%
-7.6%
-6.1%
