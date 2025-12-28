A Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos - Anual - (Manufacturing Production y/y) reflete a mudança no valor dos bens produzidos no setor manufatureiro da indústria britânica no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A Produção Industrial (produção de alimentos, produtos farmacêuticos, indústria leve, metalurgia, refino de petróleo, etc.) representa 80% do total do setor manufatureiro do país. O cálculo do indicador é baseado nos dados de faturamento obtidos como resultado da pesquisa mensal de negócios (MBS) feita com cerca de 6 000 empresas industriais no país. Os dados sobre o volume de produção em metalurgia e refino de petróleo são extraídos de fontes administrativas, por exemplo, do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial (BEIS). Todas as estimativas são ajustadas considerando variações sazonais.

O indicador é calculado levando em consideração a inflação: um deflator baseado no índice de preços ao produtor é aplicado a eles. Esse índice é escolhido porque, na verdade, mede os preços dos produtos manufaturados na saída da empresa. Assim, o faturamento líquido do produtor é estimado, sem o impacto das taxas suplementares dos varejistas.

O indicador é um dos indicadores de curto prazo do desenvolvimento da economia do Reino Unido. Ele participa do cálculo do PIB do país. O crescimento da produção na indústria de transformação é um dos principais indicadores do crescimento da atividade de consumo e das vendas no varejo no país. Portanto, o crescimento deste indicador pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores: