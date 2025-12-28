Calendário Econômico
Reino Unido - Produtividade de Mão de Obra (Anual) (United Kingdom Labour Productivity y/y)
|Moderada
|-0.8%
|
-2.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
-0.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produtividade de Mão de Obra - Anual - (Labour Productivity y/y) mostra a relação entre a produtividade real do trabalho e o tempo gasto nela. O indicador é calculado como a mudança no volume de bens ou serviços produzidos por hora, no trimestre relatado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
Os dados são publicados pelo Serviço Nacional de Estatística da Grã-Bretanha, com base em pesquisas com residências e empresas do país, além de dados de contas nacionais (sobre estimativas do valor adicionado bruto). As estatísticas de produtividade são divulgadas cerca de uma semana após a publicação das contas nacionais trimestrais. Adicionalmente, os dados aparecem tarde, isto é, cerca de três meses após o período do relatório. A produtividade é calculada para a economia em geral e separadamente por setores.
A produtividade de mão de obra é um fator importante para determinar o potencial de produção da economia. Países com forte crescimento da produtividade do trabalho tendem a ter maiores taxas de crescimento econômico e inflação mais baixa.
A produtividade é importante porque é considerada como a força motriz por trás de mudanças de longo prazo nos padrões de vida médios. Por isso, um crescimento acima do esperado é visto como um fator favorável para a economia e pode ter um efeito positivo de curto prazo e moderado na cotação da libra.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Produtividade de Mão de Obra (Anual) (United Kingdom Labour Productivity y/y)".
