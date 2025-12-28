O Índice do Setor de Serviços (Index of Services) reflete a mudança no valor no setor dos serviços. Este é um indicador mensal do crescimento do setor de serviços no país. Atualmente, o setor de serviços faz a maior contribuição para o cálculo do PIB, pois ele representa 73,9% do produto interno bruto da Grã-Bretanha.

Os dados para o cálculo do índice são coletados por uma pesquisa mensal de negócios feita com 26 000 empresas de serviços do Reino Unido (49% do total usado para cálculo) e de outras pesquisas regulares e fontes administrativas (51%).

Para evitar a influência de feriados e condições climáticas, o valor da produção no setor de serviços é ajustado sazonalmente. O índice do setor de serviços é uma avaliação de curto prazo do estado do setor de serviços da economia britânica. Este importante indicador econômico mostra as flutuações mensais do valor adicionado bruto na indústria de serviços (a diferença entre o custo dos serviços prestados e o custo de sua produção).

As seguintes categorias de setor são consideradas no cálculo:

comércio, hotéis e restaurantes;

serviços de transporte, armazenamento, comunicação;

serviços empresariais e serviços financeiros;

serviços públicos e outros serviços.

Cada categoria no cálculo tem seu próprio peso, de acordo com a contribuição relativa para o PIB total.

O índice do setor de serviços raramente é considerado separadamente dos demais indicadores macroeconômicos. Na maioria das vezes, é interpretado em paralelo com o PIB. Um forte aumento no índice pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

