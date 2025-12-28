Calendário Econômico
Investimento Empresarial no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Business Investment y/y)
|Baixa
|6.1%
|-0.7%
|
-0.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Investimento Empresarial - Anual - (Business Investment y/y) reflete o volume de investimentos de capital de empresas em negócios privados (em termos monetários) no trimestre de referência em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O cálculo do indicador leva em consideração os dados sobre investimentos em ativos não financeiros:
- edifícios (residenciais e industriais),
- transporte (aviões, trens, carros, etc.),
- outros tipos de máquinas (máquinas e equipamentos),
- infraestrutura,
- terrenos agrícolas (por exemplo, um rebanho de animais ou um vinhedo),
- ativos intangíveis (produtos de propriedade intelectual).
No cálculo não são considerados os investimentos de órgãos governamentais locais e centrais. Quer dizer, é apenas considerado o investimento líquido de empresas privadas e públicas. O relatório também não inclui a transferência de ativos não produzidos (por exemplo, terrenos).
O indicador é calculado a partir de dados de uma amostra de 24 500 empresas residentes no Reino Unido. Elas são classificadas de acordo com o setor de atividade e o número de empregados. As empresas que empregam mais de 300 pessoas são incluídas na amostra de forma contínua. Grupos de empresas com 20 – 49, 50 – 99, 100 – 299 são selecionados com base na rotatividade. As empresas que empregam menos de 20 pessoas não são incluídas na amostra.
O investimento empresarial é uma parte importante da formação bruta de capital fixo, que, por sua vez, é usada no cálculo do PIB. O investimento empresarial contribui com cerca de 9% para o cálculo do produto interno bruto, portanto, uma mudança neste indicador pode afetar as leituras finais do PIB.
O aumento do investimento empresarial é um dos principais indicadores do crescimento da produção de bens e serviços. O aumento no índice pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Investimento Empresarial no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Business Investment y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
