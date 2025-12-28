O Índice de Preços dos Imóveis da Nationwide - Anual - (Nationwide House Price Index (HPI) y/y) é publicado pela maior sociedade de crédito hipotecário do mundo, uma das maiores fornecedoras de serviços hipotecários no Reino Unido. Ele mostra a mudança no preço médio de imóveis residenciais no país para o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior, com base numa série de dados que foram coletados pelo Nationwide desde 1952.

O índice é calculado a partir dos dados sobre empréstimos hipotecários aprovados pelo Nationwide em todo o país. A amostra de dados não inclui transações para compra e venda de habitação por dinheiro. Ele é ajustado para variações sazonais, uma vez que nos meses de inverno o preço da habitação é geralmente um pouco menor do que no verão, devido a mudanças na atividade no mercado imobiliário.

O preço de uma casa depende de suas características, incluindo propriedades físicas (tamanho ou número de quartos), bem como o tipo de distrito em que está localizada a casa. Portanto, para calcular o custo médio de uma casa, é usada a regressão hedônica, e não uma simples média aritmética. Isso permite calcular o custo de uma casa típica no Reino Unido e sua mudança ao longo do tempo. Esta casa típica não existe fisicamente, pois ela representa apenas um certo modelo com certas características, que, por sua vez, são geradas na fórmula matemática do cálculo.

Alguns tipos de transações são excluídos do cálculo, porque podem distorcer o panorama estatístico. O índice não leva em consideração:

empréstimos hipotecários tomados sob a forma de refinanciamento, para pagar uma hipoteca anterior (apenas é levada em conta a hipoteca para a compra de sua própria casa);

compra com a finalidade de alugar (não para si próprio);

imóveis vendidos a preço reduzido (são consideradas somente vendas/compras a preços de mercado).

O índice de preços da Nationwide é um índice alternativo de inflação no mercado imobiliário do Reino Unido. Sua vantagem sobre o índice do Escritório de Estatísticas Nacionais é uma amostragem mais profunda de dados (estatísticas de mudanças trimestrais de preços realizadas desde 1952). A desvantagem é que a fonte de dados é limitada (somente empréstimos hipotecários emitidos pela Nationwide, recusa em registrar transações em dinheiro).

O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações da libra, já que indica o crescimento da inflação no mercado imobiliário residencial.

Últimos valores: