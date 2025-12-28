Calendário Econômico
Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público no Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)
|Baixa
|£-10.862 bilh
|£4.615 bilh
|
£10.201 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público (Public Sector Net Cash Requirement) é o montante de dinheiro que deve ser levantado para financiar as atividades do setor público. Os fundos são levantados quer dos mercados financeiros por empréstimos quer de suas próprias reservas de caixa. Este montante pode estar próximo da dívida líquida do setor público, mas existem algumas transações (empréstimo ao setor privado ou compra de ações) que não afetam diretamente a dívida líquida, mas exigem financiamento.
O setor público no Reino Unido é composto por cinco subsetores:
- o governo do país;
- órgãos de autogoverno local;
- sociedades não financeiras estatais;
- Banco da Inglaterra;
- corporações financeiras estatais (ou bancos do setor público que atualmente pertencem apenas ao Royal Bank of Scotland — RBS).
Todos os valores neste relatório não são ajustados pela inflação e são expressos em preços correntes.
O indicador é calculado mensalmente, mas devido à volatilidade destes dados, uma ideia mais clara do estado das finanças públicas e da necessidade de dinheiro do governo pode ser obtida pela análise dos dados anuais.
A mudança nas necessidades do setor público do Reino Unido em empréstimos, geralmente, não afeta as cotações da libra esterlina por si só. Este indicador deve ser interpretado em conjunto com outros.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público no Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
