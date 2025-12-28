CalendárioSeções

Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público no Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Governo
Baixa £​-10.862 bilh £​4.615 bilh
£​10.201 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
A Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público (Public Sector Net Cash Requirement) é o montante de dinheiro que deve ser levantado para financiar as atividades do setor público. Os fundos são levantados quer dos mercados financeiros por empréstimos quer de suas próprias reservas de caixa. Este montante pode estar próximo da dívida líquida do setor público, mas existem algumas transações (empréstimo ao setor privado ou compra de ações) que não afetam diretamente a dívida líquida, mas exigem financiamento.

O setor público no Reino Unido é composto por cinco subsetores:

  • o governo do país;
  • órgãos de autogoverno local;
  • sociedades não financeiras estatais;
  • Banco da Inglaterra;
  • corporações financeiras estatais (ou bancos do setor público que atualmente pertencem apenas ao Royal Bank of Scotland — RBS).

Todos os valores neste relatório não são ajustados pela inflação e são expressos em preços correntes.

O indicador é calculado mensalmente, mas devido à volatilidade destes dados, uma ideia mais clara do estado das finanças públicas e da necessidade de dinheiro do governo pode ser obtida pela análise dos dados anuais.

A mudança nas necessidades do setor público do Reino Unido em empréstimos, geralmente, não afeta as cotações da libra esterlina por si só. Este indicador deve ser interpretado em conjunto com outros.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público no Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
£​-10.862 bilh
£​4.615 bilh
£​10.201 bilh
mai. 2025
£​20.936 bilh
£​4.470 bilh
£​9.284 bilh
mar. 2025
£​2.694 bilh
£​4.554 bilh
£​6.360 bilh
jan. 2025
£​-22.484 bilh
£​-0.664 bilh
£​20.154 bilh
dez. 2024
£​19.876 bilh
£​6.362 bilh
£​13.128 bilh
nov. 2024
£​12.983 bilh
£​11.062 bilh
£​17.396 bilh
out. 2024
£​11.133 bilh
£​20.567 bilh
£​-20.446 bilh
set. 2024
£​-20.484 bilh
£​4.875 bilh
ago. 2024
£​4.875 bilh
£​-22.499 bilh
£​16.905 bilh
jul. 2024
£​19.232 bilh
£​6.622 bilh
jun. 2024
£​6.622 bilh
£​26.199 bilh
£​18.796 bilh
mai. 2024
£​18.135 bilh
£​16.862 bilh
£​-5.249 bilh
abr. 2024
£​-5.217 bilh
£​20.739 bilh
mar. 2024
£​20.739 bilh
£​1.071 bilh
£​3.236 bilh
fev. 2024
£​3.024 bilh
£​-2.603 bilh
£​-22.482 bilh
jan. 2024
£​-23.344 bilh
£​-3.730 bilh
£​14.335 bilh
dez. 2023
£​12.863 bilh
£​4.306 bilh
£​12.583 bilh
nov. 2023
£​12.453 bilh
£​2.952 bilh
£​11.808 bilh
out. 2023
£​13.329 bilh
£​3.974 bilh
£​-11.724 bilh
set. 2023
£​-11.812 bilh
£​5.641 bilh
£​1.514 bilh
ago. 2023
£​2.468 bilh
£​5.075 bilh
£​-7.543 bilh
jul. 2023
£​-7.474 bilh
£​4.023 bilh
£​11.337 bilh
jun. 2023
£​11.976 bilh
£​4.602 bilh
£​3.673 bilh
mai. 2023
£​4.132 bilh
£​7.324 bilh
£​12.715 bilh
abr. 2023
£​13.667 bilh
£​-0.572 bilh
£​19.684 bilh
mar. 2023
£​18.886 bilh
£​3.956 bilh
£​-1.693 bilh
fev. 2023
£​-0.227 bilh
£​8.180 bilh
£​-29.327 bilh
jan. 2023
£​-28.962 bilh
£​5.152 bilh
£​-1.517 bilh
dez. 2022
£​17.210 bilh
£​6.357 bilh
£​20.034 bilh
nov. 2022
£​20.336 bilh
£​8.847 bilh
£​9.997 bilh
out. 2022
£​9.732 bilh
£​10.085 bilh
£​9.992 bilh
set. 2022
£​10.136 bilh
£​10.534 bilh
£​5.297 bilh
ago. 2022
£​5.321 bilh
£​11.236 bilh
£​-5.087 bilh
jul. 2022
£​-4.693 bilh
£​12.195 bilh
£​12.795 bilh
jun. 2022
£​12.610 bilh
£​12.910 bilh
£​12.103 bilh
mai. 2022
£​12.024 bilh
£​16.737 bilh
£​2.287 bilh
abr. 2022
£​2.367 bilh
£​16.737 bilh
£​-1.498 bilh
mar. 2022
£​-2.416 bilh
£​26.103 bilh
£​2.346 bilh
fev. 2022
£​2.478 bilh
£​28.381 bilh
£​-21.992 bilh
jan. 2022
£​-21.984 bilh
£​25.021 bilh
£​18.072 bilh
dez. 2021
£​18.125 bilh
£​29.922 bilh
£​37.002 bilh
nov. 2021
£​36.980 bilh
£​29.956 bilh
£​61.552 bilh
out. 2021
£​61.452 bilh
£​19.684 bilh
£​6.061 bilh
set. 2021
£​4.688 bilh
£​28.702 bilh
£​5.811 bilh
ago. 2021
£​5.834 bilh
£​31.159 bilh
£​-2.363 bilh
jul. 2021
£​-2.290 bilh
£​25.806 bilh
£​11.193 bilh
jun. 2021
£​11.254 bilh
£​36.312 bilh
£​21.703 bilh
mai. 2021
£​21.710 bilh
£​36.152 bilh
£​33.520 bilh
abr. 2021
£​33.564 bilh
£​23.358 bilh
£​15.581 bilh
mar. 2021
£​19.225 bilh
£​36.384 bilh
£​14.364 bilh
123
