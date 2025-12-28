Calendário Econômico
Reino Unido - Balança Comercial fora da União Europeia (United Kingdom Trade Balance Non-EU)
|Moderada
|£-10.158 bilh
|£-9.222 bilh
|
£-10.783 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|£-10.080 bilh
|
£-10.158 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial fora da União Européia (Trade Balance Non-EU) reflete a diferença entre a exportação e a importação do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre os países. No cálculo, excluídas exportação para os países da UE e as importações a partir deles.
Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como a Grã-Bretanha, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.
O impacto da balança comercial nas cotações da moeda nacional é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a libra esterlina em conformidade.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Balança Comercial fora da União Europeia (United Kingdom Trade Balance Non-EU)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
