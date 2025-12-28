CalendárioSeções

Reino Unido - Balança Comercial fora da União Europeia (United Kingdom Trade Balance Non-EU)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Comércio
Moderada £​-10.158 bilh £​-9.222 bilh
£​-10.783 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
£​-10.080 bilh
£​-10.158 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  Visão geral
  Gráfico
  Histórico
  • Widget

A Balança Comercial fora da União Européia (Trade Balance Non-EU) reflete a diferença entre a exportação e a importação do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre os países. No cálculo, excluídas exportação para os países da UE e as importações a partir deles.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como a Grã-Bretanha, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações da moeda nacional é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a libra esterlina em conformidade.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Balança Comercial fora da União Europeia (United Kingdom Trade Balance Non-EU)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
jul. 2025
£​-10.158 bilh
£​-9.222 bilh
£​-10.783 bilh
abr. 2025
£​-8.649 bilh
£​-8.690 bilh
£​-6.834 bilh
fev. 2025
£​-8.578 bilh
£​-7.072 bilh
£​-7.368 bilh
jan. 2025
£​-7.074 bilh
£​-9.183 bilh
£​-8.042 bilh
dez. 2024
£​-6.098 bilh
£​-5.173 bilh
£​-7.194 bilh
set. 2024
£​-5.313 bilh
£​-5.249 bilh
£​-4.848 bilh
ago. 2024
£​-4.950 bilh
£​-7.500 bilh
jul. 2024
£​-7.500 bilh
£​-5.561 bilh
£​-7.455 bilh
jun. 2024
£​-7.455 bilh
£​-5.119 bilh
£​-7.646 bilh
mai. 2024
£​-6.860 bilh
£​-6.970 bilh
abr. 2024
£​-7.290 bilh
£​-3.810 bilh
mar. 2024
£​-3.810 bilh
£​-2.895 bilh
fev. 2024
£​-2.895 bilh
£​-2.603 bilh
£​-3.338 bilh
jan. 2024
£​-3.421 bilh
£​-1.872 bilh
£​-3.319 bilh
dez. 2023
£​-3.319 bilh
£​-3.216 bilh
£​-3.747 bilh
nov. 2023
£​-2.838 bilh
£​-2.172 bilh
£​-3.919 bilh
out. 2023
£​-4.828 bilh
£​-4.355 bilh
£​-4.450 bilh
set. 2023
£​-4.450 bilh
£​-4.628 bilh
£​-4.831 bilh
ago. 2023
£​-4.902 bilh
£​-5.064 bilh
£​-2.653 bilh
jul. 2023
£​-2.361 bilh
£​-5.807 bilh
£​-2.772 bilh
jun. 2023
£​-2.772 bilh
£​-6.386 bilh
£​-6.615 bilh
mai. 2023
£​-6.757 bilh
£​-6.450 bilh
£​-4.635 bilh
abr. 2023
£​-5.035 bilh
£​-6.509 bilh
£​-5.458 bilh
mar. 2023
£​-5.458 bilh
£​-6.694 bilh
£​-5.794 bilh
fev. 2023
£​-6.519 bilh
£​-7.243 bilh
£​-6.574 bilh
jan. 2023
£​-7.808 bilh
£​-7.996 bilh
£​-7.484 bilh
dez. 2022
£​-7.484 bilh
£​-8.898 bilh
£​-3.493 bilh
nov. 2022
£​-4.666 bilh
£​-10.239 bilh
£​-2.999 bilh
out. 2022
£​-4.823 bilh
£​-11.309 bilh
£​-8.551 bilh
set. 2022
£​-8.551 bilh
£​-11.931 bilh
£​-9.248 bilh
ago. 2022
£​-11.079 bilh
£​-12.362 bilh
£​-9.100 bilh
jul. 2022
£​-10.194 bilh
£​-12.648 bilh
£​-12.290 bilh
jun. 2022
£​-12.290 bilh
£​-12.470 bilh
£​-9.603 bilh
mai. 2022
£​-10.367 bilh
£​-11.935 bilh
£​-11.408 bilh
abr. 2022
£​-10.988 bilh
£​-10.578 bilh
£​-13.804 bilh
mar. 2022
£​-13.804 bilh
£​-9.568 bilh
£​-13.142 bilh
fev. 2022
£​-12.138 bilh
£​-8.739 bilh
£​-11.639 bilh
jan. 2022
£​-13.650 bilh
£​-7.867 bilh
£​-7.876 bilh
dez. 2021
£​-7.876 bilh
£​-7.650 bilh
£​-7.230 bilh
nov. 2021
£​-5.665 bilh
£​-7.407 bilh
£​-6.832 bilh
out. 2021
£​-8.618 bilh
£​-6.958 bilh
£​-9.103 bilh
set. 2021
£​-9.103 bilh
£​-6.630 bilh
£​-7.438 bilh
ago. 2021
£​-8.395 bilh
£​-6.524 bilh
£​-8.106 bilh
jul. 2021
£​-6.990 bilh
£​-6.102 bilh
£​-7.095 bilh
jun. 2021
£​-7.095 bilh
£​-5.976 bilh
£​-5.238 bilh
mai. 2021
£​-4.196 bilh
£​-5.976 bilh
£​-5.658 bilh
abr. 2021
£​-5.549 bilh
£​-3.596 bilh
£​-6.548 bilh
mar. 2021
£​-6.548 bilh
£​-15.407 bilh
£​-5.140 bilh
fev. 2021
£​-10.728 bilh
£​-0.780 bilh
£​-4.457 bilh
jan. 2021
£​-1.756 bilh
£​-2.737 bilh
£​-5.200 bilh
