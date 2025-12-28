A Balança Comercial fora da União Européia (Trade Balance Non-EU) reflete a diferença entre a exportação e a importação do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre os países. No cálculo, excluídas exportação para os países da UE e as importações a partir deles.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como a Grã-Bretanha, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações da moeda nacional é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a libra esterlina em conformidade.

Últimos valores: