O Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Construção (Markit/CIPS Construction PMI) é publicado pela Markit juntamente com o Chartered Institute of Procurement & Supply. O indicador mede o nível de atividade dos gerentes de compras do setor de construção.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

O cálculo do PMI é baseado nos dados recolhidos a partir de respostas mensais de questionários enviados a gestores encarregados das compras em mais de 170 empresas de construção do Reino Unido que fornecem a maior contribuição para o PIB. Os gerentes caracterizam as condições econômicas e de negócios que prevalecem no setor de construção do país. Eles respondem a perguntas sobre os seguintes aspectos de seus negócios:

atividade geral de negócios;

atividade na construção de moradias;

atividade na construção comercial;

atividade no setor de projetos de engenharia;

novas encomendas;

emprego;

volume de compras;

velocidade de entrega dos fornecedores;

preços de insumos;

trabalho com subcontratados (atividade, disponibilidade, taxas, qualidade do trabalho);

previsão de atividade no setor da construção a curto prazo.

Os entrevistados não apresentam uma avaliação relativa desses indicadores: cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele fornece informações rápidas cobrindo todo o setor de construção do país. É interpretado como um dos principais indicadores de atividade na construção e na inflação neste setor. O crescimento do PMI Construção caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

