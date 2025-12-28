O Voto do Comitê de Política Monetária - Corte - (BoE Monetary Policy Vote Cut) faz parte da ata que é publicada simultaneamente com a decisão sobre a taxa de juros.

As reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, que determinam a política monetária do país, são realizadas oito vezes por ano, cada uma com duração de três dias. No primeiro dia, o Comitê estuda a disposição econômica atual (tanto a agenda interna como o estado da economia mundial, e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas). No segundo dia, é realizada uma discussão sobre a atual política monetária e creditícia do país, é aqui que os membros do Comitê expressam seu ponto de vista. No terceiro dia, é feita uma votação sobre as medidas de política monetária e a taxa de juros do regulador.

A taxa de juros do regulador é geralmente reduzida, se necessário, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.

O número de votos a favor da redução da taxa de juros do Banco da Inglaterra mostra quantos membros do Comitê consideram inadequada a atual taxa de inflação e sugerem ainda mais abrandamento na política monetária. Em si, este valor não causa a volatilidade da libra esterlina. No entanto, se é esperada uma mudança rápida na taxa de juros, o aumento no número de votos respectivo no lado é capaz de alterar as cotações durante um curto período.

Últimos valores: