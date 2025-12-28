O Produto Interno Bruto - Mensal - (GDP m/m) reflete o valor de todos os bens e serviços produzidos no Reino Unido no mês coberto pelo relatório em comparação com o mês anterior. Ao calcular o PIB, são levadas em conta todas as despesas de bens produzidos e serviços prestados dentro da economia do país. O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações da libra.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Produto Interno Bruto (Mensal) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).