GBP - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Moderada N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
GBP - As Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions) é de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e a de curtas em libras esterlinas existentes no mercado, abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em livras esterlinas nos Estados Unidos.

Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

A libra esterlina é uma das moedas de reserva do mundo. O aumento no volume de posições especulativas longas em libras esterlinas indica indiretamente um incremento na atividade no mercado desta moeda, no entanto, não tem um impacto direto sobre seu preço, dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "GBP - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
-2.0 mil
23 set. 2025
-2.0 mil
-6.6 mil
16 set. 2025
-6.6 mil
-33.6 mil
9 set. 2025
-33.6 mil
-33.1 mil
2 set. 2025
-33.1 mil
-31.4 mil
26 ago. 2025
-31.4 mil
-25.2 mil
19 ago. 2025
-25.2 mil
-39.1 mil
12 ago. 2025
-39.1 mil
-33.3 mil
5 ago. 2025
-33.3 mil
-12.0 mil
29 jul. 2025
-12.0 mil
0.6 mil
22 jul. 2025
0.6 mil
29.2 mil
15 jul. 2025
29.2 mil
33.2 mil
8 jul. 2025
33.2 mil
31.4 mil
1 jul. 2025
31.4 mil
34.4 mil
24 jun. 2025
34.4 mil
42.9 mil
17 jun. 2025
42.9 mil
51.6 mil
10 jun. 2025
51.6 mil
35.2 mil
3 jun. 2025
35.2 mil
35.4 mil
27 mai. 2025
35.4 mil
24.0 mil
20 mai. 2025
24.0 mil
27.2 mil
13 mai. 2025
27.2 mil
29.2 mil
6 mai. 2025
29.2 mil
24.0 mil
29 abr. 2025
24.0 mil
20.5 mil
22 abr. 2025
20.5 mil
6.5 mil
15 abr. 2025
6.5 mil
17.3 mil
8 abr. 2025
17.3 mil
34.6 mil
1 abr. 2025
34.6 mil
44.3 mil
25 mar. 2025
44.3 mil
29.4 mil
18 mar. 2025
29.4 mil
29.2 mil
11 mar. 2025
29.2 mil
18.6 mil
4 mar. 2025
18.6 mil
4.5 mil
25 fev. 2025
4.5 mil
-0.6 mil
18 fev. 2025
-0.6 mil
-3.2 mil
11 fev. 2025
-3.2 mil
-11.3 mil
4 fev. 2025
-11.3 mil
-21.7 mil
28 jan. 2025
-21.7 mil
-8.3 mil
21 jan. 2025
-8.3 mil
0.4 mil
14 jan. 2025
0.4 mil
14.5 mil
7 jan. 2025
14.5 mil
19.3 mil
12345678...19
