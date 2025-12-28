GBP - As Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions) é de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e a de curtas em libras esterlinas existentes no mercado, abertas por especuladores, isto é, traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador exibe as posições longas líquidas em livras esterlinas nos Estados Unidos.

Ele é classificado pelos traders como não-comercial quando suas posições não são abertas com o objetivo de cobertura nos mercados de futuros ou mercados de opções. Este grupo inclui apenas especulação. O mesmo trader pode ser definido como comerciante numa parte dos ativos e como não-comerciante em outra parte deles. Tudo isso se reflete nos relatórios da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês).

A CFTC publica seus relatórios sobre transações concluídas e posições abertas (COT - Commitments of Traders), a fim de ajudar os traders e analistas a compreender a dinâmica do mercado. Estes relatórios são baseados em dados sobre as posições fornecidas por corretoras registradas na Futures Commission Merchant (FCM), empresas de compensação, bolsas de valores. O departamento de análise da CFTC só fornece informações, mas não explica as razões pelas quais se acumula certo tipo de posições.

A libra esterlina é uma das moedas de reserva do mundo. O aumento no volume de posições especulativas longas em libras esterlinas indica indiretamente um incremento na atividade no mercado desta moeda, no entanto, não tem um impacto direto sobre seu preço, dado o pequeno volume de dados em comparação com a escala global.

