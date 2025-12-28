O Voto do Comitê de Política Monetária - Inalterado - (BoE Monetary Policy Vote Unchanged) faz parte da ata que é publicada simultaneamente com a decisão sobre a taxa de juros.

As reuniões do Comitê, que determinam a política monetária do país, são realizadas oito vezes ao ano, cada uma delas com duração de três dias. No primeiro dia, o Comitê estuda a disposição econômica atual (tanto a agenda interna como o estado da economia mundial, e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas). No segundo dia, é realizada uma discussão sobre a atual política monetária e creditícia do país, é aqui que os membros do Comitê expressam seu ponto de vista. No terceiro dia, é feita uma votação sobre as medidas de política monetária e a taxa de juros do regulador. Se necessário, é geralmente reduzida a taxa de juros, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central. Quando a situação é estável e não requer intervenção, a taxa de juros é mantida no mesmo nível.

O número de votos a favor do aumento da taxa de juros do Banco da Inglaterra mostra quantos membros do Comitê consideram que, por um lado, as condições prevalecentes são estáveis e, por outro lado, a taxa de crescimento ou declínio da inflação estão próximas da meta e, em consequência, oferecem não alterar a política monetária. Em si, este valor não causa a volatilidade da libra esterlina.

