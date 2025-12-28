Calendário Econômico
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Monetary Policy Committee (MPC) Vote Unchanged)
|Moderada
|4
|
5
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
4
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Voto do Comitê de Política Monetária - Inalterado - (BoE Monetary Policy Vote Unchanged) faz parte da ata que é publicada simultaneamente com a decisão sobre a taxa de juros.
As reuniões do Comitê, que determinam a política monetária do país, são realizadas oito vezes ao ano, cada uma delas com duração de três dias. No primeiro dia, o Comitê estuda a disposição econômica atual (tanto a agenda interna como o estado da economia mundial, e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas). No segundo dia, é realizada uma discussão sobre a atual política monetária e creditícia do país, é aqui que os membros do Comitê expressam seu ponto de vista. No terceiro dia, é feita uma votação sobre as medidas de política monetária e a taxa de juros do regulador. Se necessário, é geralmente reduzida a taxa de juros, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central. Quando a situação é estável e não requer intervenção, a taxa de juros é mantida no mesmo nível.
O número de votos a favor do aumento da taxa de juros do Banco da Inglaterra mostra quantos membros do Comitê consideram que, por um lado, as condições prevalecentes são estáveis e, por outro lado, a taxa de crescimento ou declínio da inflação estão próximas da meta e, em consequência, oferecem não alterar a política monetária. Em si, este valor não causa a volatilidade da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Monetary Policy Committee (MPC) Vote Unchanged)".
