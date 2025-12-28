CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Produto Interno Bruto do Reino Unido (Anual) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
PIB
Alta 1.3% 1.1%
1.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Produto Interno Bruto - Anual - (Gross Domestic Product (GDP) y/y) reflete o preço de mercado de todos os produtos finais, produzidos por todas as empresas residentes no país, durante o trimestre de relatório em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Existem três abordagens para o cálculo do PIB: do ponto de vista da produção, em termos de receitas recebidas e em termos de despesas incorridas.

  • A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).
  • O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.
  • O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Isso inclui despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.

O cálculo do PIB do Reino Unido aplica todas as três abordagens. Os dados para cálculo são coletados pelo Departamento de Estatísticas Nacional: são utilizados índices (preços ao produtor, preços ao consumidor, vendas no varejo, etc.), dados sobre volumes de produção e construção, pesquisas de negócios, dados de fontes administrativas, informações sobre renda etc. Para separar a variação real no PIB dos processos inflacionários, no cálculo é usado o deflator. Além disso, para corrigir efeitos sazonais que podem distorcer muito as mudanças de curto prazo no PIB, é aplicado um ajuste sazonal.

O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional. Seu crescimento indica que a economia está se expandindo. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto do Reino Unido (Anual) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
1 trim. 2025 prelim.
1.3%
1.1%
1.5%
4 trim. 2024 prelim.
1.4%
0.9%
1.0%
3 trim. 2024
0.9%
1.0%
1.0%
3 trim. 2024 prelim.
1.0%
0.6%
0.7%
2 trim. 2024
0.7%
0.9%
0.9%
2 trim. 2024 prelim.
0.9%
-0.3%
0.3%
4 trim. 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
4 trim. 2023 prelim.
-0.2%
0.4%
0.2%
3 trim. 2023
0.3%
0.6%
0.6%
3 trim. 2023 prelim.
0.6%
0.5%
0.6%
2 trim. 2023
0.6%
0.4%
0.4%
2 trim. 2023 prelim.
0.4%
0.2%
0.2%
1 trim. 2023
0.2%
0.2%
0.2%
1 trim. 2023 prelim.
0.2%
0.5%
0.6%
4 trim. 2022
0.6%
0.4%
0.4%
4 trim. 2022 prelim.
0.4%
2.1%
1.9%
3 trim. 2022
1.9%
2.4%
2.4%
3 trim. 2022 prelim.
2.4%
3.7%
4.4%
2 trim. 2022
4.4%
2.9%
2.9%
2 trim. 2022 prelim.
2.9%
8.9%
8.7%
1 trim. 2022
8.7%
8.7%
8.7%
1 trim. 2022 prelim.
8.7%
6.6%
6.6%
4 trim. 2021
6.6%
6.5%
6.5%
4 trim. 2021 prelim.
6.5%
6.8%
7.0%
3 trim. 2021
6.8%
6.6%
6.6%
3 trim. 2021 prelim.
6.6%
27.6%
23.6%
2 trim. 2021
23.6%
22.2%
22.2%
2 trim. 2021 prelim.
22.2%
-6.2%
-6.1%
1 trim. 2021
-6.1%
-6.1%
-6.1%
1 trim. 2021 prelim.
-6.1%
-7.7%
-7.3%
4 trim. 2020
-7.3%
-7.8%
-7.8%
4 trim. 2020 prelim.
-7.8%
-9.4%
-8.7%
3 trim. 2020
-8.6%
-9.6%
-9.6%
3 trim. 2020 prelim.
-9.6%
-22.3%
-21.5%
2 trim. 2020
-21.5%
-21.7%
-21.7%
2 trim. 2020 prelim.
-21.7%
-1.6%
-1.7%
1 trim. 2020
-1.7%
-1.6%
-1.6%
1 trim. 2020 prelim.
-1.6%
1.1%
1.1%
4 trim. 2019
1.1%
1.1%
1.1%
4 trim. 2019 prelim.
1.1%
1.0%
1.2%
3 trim. 2019
1.1%
1.0%
1.0%
3 trim. 2019 prelim.
1.0%
1.2%
1.3%
2 trim. 2019
1.3%
1.2%
1.2%
2 trim. 2019 prelim.
1.2%
1.8%
1.8%
1 trim. 2019
1.8%
1.8%
1.8%
1 trim. 2019 prelim.
1.8%
1.3%
1.4%
4 trim. 2018
1.4%
1.3%
1.3%
4 trim. 2018 prelim.
1.3%
1.4%
1.6%
3 trim. 2018
1.5%
1.3%
1.5%
3 trim. 2018 prelim.
1.5%
1.2%
1.2%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido