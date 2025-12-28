O Produto Interno Bruto - Anual - (Gross Domestic Product (GDP) y/y) reflete o preço de mercado de todos os produtos finais, produzidos por todas as empresas residentes no país, durante o trimestre de relatório em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Existem três abordagens para o cálculo do PIB: do ponto de vista da produção, em termos de receitas recebidas e em termos de despesas incorridas.

A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).

O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.

O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Isso inclui despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.

O cálculo do PIB do Reino Unido aplica todas as três abordagens. Os dados para cálculo são coletados pelo Departamento de Estatísticas Nacional: são utilizados índices (preços ao produtor, preços ao consumidor, vendas no varejo, etc.), dados sobre volumes de produção e construção, pesquisas de negócios, dados de fontes administrativas, informações sobre renda etc. Para separar a variação real no PIB dos processos inflacionários, no cálculo é usado o deflator. Além disso, para corrigir efeitos sazonais que podem distorcer muito as mudanças de curto prazo no PIB, é aplicado um ajuste sazonal.

O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional. Seu crescimento indica que a economia está se expandindo. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

