Reino Unido - Leilão Note a 10 anos (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)

Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Serviços Nacionais de Gestão da Dívida do Reino Unido (UK Debt Management Office)
Mercados
Baixa 4.613%
4.608%
4.613%
O Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos (10-Year Treasury Gilt Auction) reflete o rendimento médio dos títulos do tesouro da Grão Bretanha com um prazo de 10 anos. Como a taxa de retorno é capaz de refletir o estado da dívida pública no Reino Unido, um aumento pode preceder o crescimento econômico e sua diminuição pode desacelerar a economia do país.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4.613%
4.608%
4.608%
4.769%
4.769%
4.522%
4.522%
4.635%
4.635%
4.588%
4.588%
4.673%
4.673%
4.638%
4.638%
4.679%
4.679%
4.808%
4.808%
4.332%
4.332%
4.475%
4.475%
4.170%
4.170%
3.757%
3.757%
4.082%
4.082%
4.371%
4.371%
4.015%
4.015%
3.927%
3.927%
4.132%
4.132%
3.973%
3.973%
3.739%
3.739%
4.405%
4.405%
4.444%
4.444%
4.402%
4.402%
4.350%
4.350%
4.595%
4.595%
4.351%
4.351%
3.849%
3.849%
3.592%
3.592%
3.495%
3.495%
3.527%
3.527%
3.697%
3.697%
3.333%
3.333%
3.426%
3.426%
4.109%
4.109%
4.123%
4.123%
3.088%
3.088%
1.782%
1.782%
2.145%
2.145%
2.296%
2.296%
1.925%
1.925%
1.598%
1.598%
0.918%
0.918%
1.144%
1.144%
0.740%
0.740%
0.664%
0.664%
0.819%
0.819%
0.941%
0.941%
0.924%
0.924%
0.892%
0.892%
0.868%
