Calendário Econômico
Reino Unido - Leilão Note a 10 anos (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)
|Baixa
|4.613%
|
4.608%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
4.613%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos (10-Year Treasury Gilt Auction) reflete o rendimento médio dos títulos do tesouro da Grão Bretanha com um prazo de 10 anos. Como a taxa de retorno é capaz de refletir o estado da dívida pública no Reino Unido, um aumento pode preceder o crescimento econômico e sua diminuição pode desacelerar a economia do país.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Leilão Note a 10 anos (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
