A Massa Monetária Agregado M4 - Mensal - (BoE M4 Money Supply m/m) reflete em termos porcentuais as mudanças na quantidade de moedas em circulação no país no mês de referência mudou em comparação com a anterior.

O agregado monetário M4 inclui:

dinheiro circulando fora de bancos (notas e moedas);

dinheiro em depósitos privados de bancos não estatais e sociedades de crédito hipotecário;

dinheiro em depósitos comerciais de bancos não estatais e sociedades de crédito hipotecário;

papéis e títulos comerciais com vencimento inicial de 5 anos liberados por emissores britânicos;

estoques estimados de notas promissórias em libras esterlinas.

O M4 representa uma avaliação mais líquida da massa monetária.

O crescimento do agregado monetário é uma medida do aumento da inflação. Geralmente, quanto mais dinheiro circula no sistema monetário do país, maior a inflação. Para atingir a meta de inflação de 2%, o Banco da Inglaterra realiza um programa de flexibilização quantitativa, aumentando artificialmente a massa monetária.

O crescimento da massa monetária em si não afeta as cotações da libra esterlina, pois é somente informação administrativa.

