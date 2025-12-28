CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Massa Monetária, Agregado M4 do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Banco da Inglaterra (Bank of England)
Setor:
Dinheiro
Baixa -0.2% 0.5%
0.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.1%
-0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Massa Monetária Agregado M4 - Mensal - (BoE M4 Money Supply m/m) reflete em termos porcentuais as mudanças na quantidade de moedas em circulação no país no mês de referência mudou em comparação com a anterior.

O agregado monetário M4 inclui:

  • dinheiro circulando fora de bancos (notas e moedas);
  • dinheiro em depósitos privados de bancos não estatais e sociedades de crédito hipotecário;
  • dinheiro em depósitos comerciais de bancos não estatais e sociedades de crédito hipotecário;
  • papéis e títulos comerciais com vencimento inicial de 5 anos liberados por emissores britânicos;
  • estoques estimados de notas promissórias em libras esterlinas.

O M4 representa uma avaliação mais líquida da massa monetária.

O crescimento do agregado monetário é uma medida do aumento da inflação. Geralmente, quanto mais dinheiro circula no sistema monetário do país, maior a inflação. Para atingir a meta de inflação de 2%, o Banco da Inglaterra realiza um programa de flexibilização quantitativa, aumentando artificialmente a massa monetária.

O crescimento da massa monetária em si não afeta as cotações da libra esterlina, pois é somente informação administrativa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Massa Monetária, Agregado M4 do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.2%
0.5%
0.6%
set. 2025
0.6%
0.2%
0.4%
ago. 2025
0.4%
-0.4%
0.1%
jul. 2025
0.1%
0.5%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.1%
0.2%
mai. 2025
0.2%
1.0%
-0.1%
abr. 2025
0.0%
0.9%
0.3%
mar. 2025
0.3%
0.0%
0.2%
fev. 2025
0.2%
0.6%
1.4%
jan. 2025
1.3%
0.0%
0.1%
dez. 2024
0.1%
0.0%
0.0%
nov. 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
out. 2024
-0.1%
0.2%
0.5%
set. 2024
0.6%
0.3%
-0.1%
ago. 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
jul. 2024
0.3%
0.1%
0.5%
jun. 2024
0.5%
0.1%
-0.1%
mai. 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
abr. 2024
0.1%
0.0%
0.7%
mar. 2024
0.7%
0.6%
fev. 2024
0.5%
0.0%
jan. 2024
-0.1%
-0.3%
0.5%
dez. 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
nov. 2023
-0.1%
-0.2%
0.3%
out. 2023
0.3%
-0.2%
-1.1%
set. 2023
-1.1%
-0.1%
0.2%
ago. 2023
0.2%
-0.1%
-0.6%
jul. 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
jun. 2023
-0.1%
-0.1%
0.3%
mai. 2023
0.2%
-0.1%
-0.1%
abr. 2023
0.0%
0.1%
-0.6%
mar. 2023
-0.6%
0.1%
-0.3%
fev. 2023
-0.4%
0.1%
1.2%
jan. 2023
1.3%
0.1%
-0.9%
dez. 2022
-0.8%
-0.3%
-1.5%
nov. 2022
-1.6%
0.4%
0.1%
out. 2022
0.0%
0.9%
2.1%
set. 2022
2.1%
0.1%
-0.1%
ago. 2022
-0.2%
0.5%
0.5%
jul. 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
jun. 2022
-0.3%
0.3%
0.6%
mai. 2022
0.5%
0.6%
0.0%
abr. 2022
0.0%
0.4%
0.1%
mar. 2022
0.1%
0.4%
1.0%
fev. 2022
1.0%
0.5%
0.1%
jan. 2022
0.1%
0.4%
0.0%
dez. 2021
0.1%
0.5%
0.7%
nov. 2021
0.7%
0.5%
0.6%
out. 2021
0.6%
0.5%
0.7%
set. 2021
0.6%
0.5%
0.5%
123456
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido