Calendário Econômico
Massa Monetária, Agregado M4 do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|Baixa
|-0.2%
|0.5%
|
0.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.1%
|
-0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Massa Monetária Agregado M4 - Mensal - (BoE M4 Money Supply m/m) reflete em termos porcentuais as mudanças na quantidade de moedas em circulação no país no mês de referência mudou em comparação com a anterior.
O agregado monetário M4 inclui:
- dinheiro circulando fora de bancos (notas e moedas);
- dinheiro em depósitos privados de bancos não estatais e sociedades de crédito hipotecário;
- dinheiro em depósitos comerciais de bancos não estatais e sociedades de crédito hipotecário;
- papéis e títulos comerciais com vencimento inicial de 5 anos liberados por emissores britânicos;
- estoques estimados de notas promissórias em libras esterlinas.
O M4 representa uma avaliação mais líquida da massa monetária.
O crescimento do agregado monetário é uma medida do aumento da inflação. Geralmente, quanto mais dinheiro circula no sistema monetário do país, maior a inflação. Para atingir a meta de inflação de 2%, o Banco da Inglaterra realiza um programa de flexibilização quantitativa, aumentando artificialmente a massa monetária.
O crescimento da massa monetária em si não afeta as cotações da libra esterlina, pois é somente informação administrativa.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Massa Monetária, Agregado M4 do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
