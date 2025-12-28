As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre residentes no Reino Unido e o resto do mundo. Elas são a soma da balança comercial (exportações menos importação de bens e serviços), da renda líquida dos residentes do país (por exemplo, juros sobre depósitos, dividendos, etc.) e dos pagamentos líquidos de transferências (por exemplo, doações estrangeiras) para os residentes do país.

Em outras palavras, as transações correntes consistem em transações entre residentes e não-residentes nos Estados Unidos com relação a bens, serviços, rendimentos primários (investimento) e rendimentos secundário (transacional).

Há três aspetos do balanço, isto é, bens e serviços, rendimentos (de remuneração de trabalho e de investimento) e transferências correntes. O balanço de bens e serviços decorre da exportação e importação. O balanço de rendimentos inclui os salários e as receitas vindas do investimento entre residentes e não-residentes. As transferências correntes incluem as remessas - entre residentes e não residentes do país - não relacionados com os dois aspetos do balanço mencionados acima: por exemplo, a ajuda humanitária, transferências privadas, pensões, pensões alimentícias, doações, etc.

O balanço positivo das transações correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

O impacto do indicador sobre a libra esterlina pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das transações correntes tem um impacto positivo nas cotações do dólar.

Últimos valores: