Transações Correntes no Reino Unido (United Kingdom Current Account)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Comércio
Moderada £​-18.099 bilh £​-21.582 bilh
£​-24.002 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre residentes no Reino Unido e o resto do mundo. Elas são a soma da balança comercial (exportações menos importação de bens e serviços), da renda líquida dos residentes do país (por exemplo, juros sobre depósitos, dividendos, etc.) e dos pagamentos líquidos de transferências (por exemplo, doações estrangeiras) para os residentes do país.

Em outras palavras, as transações correntes consistem em transações entre residentes e não-residentes nos Estados Unidos com relação a bens, serviços, rendimentos primários (investimento) e rendimentos secundário (transacional).

Há três aspetos do balanço, isto é, bens e serviços, rendimentos (de remuneração de trabalho e de investimento) e transferências correntes. O balanço de bens e serviços decorre da exportação e importação. O balanço de rendimentos inclui os salários e as receitas vindas do investimento entre residentes e não-residentes. As transferências correntes incluem as remessas - entre residentes e não residentes do país - não relacionados com os dois aspetos do balanço mencionados acima: por exemplo, a ajuda humanitária, transferências privadas, pensões, pensões alimentícias, doações, etc.

O balanço positivo das transações correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

O impacto do indicador sobre a libra esterlina pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das transações correntes tem um impacto positivo nas cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes no Reino Unido (United Kingdom Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2024
£​-18.099 bilh
£​-21.582 bilh
£​-24.002 bilh
2 trim. 2024
£​-28.397 bilh
£​-20.799 bilh
£​-13.760 bilh
1 trim. 2024
£​-21.000 bilh
£​-21.177 bilh
4 trim. 2023
£​-21.177 bilh
£​-20.471 bilh
£​-18.524 bilh
3 trim. 2023
£​-17.175 bilh
£​-20.763 bilh
£​-23.968 bilh
2 trim. 2023
£​-25.289 bilh
£​-20.226 bilh
£​-15.155 bilh
1 trim. 2023
£​-10.757 bilh
£​-22.244 bilh
£​-2.483 bilh
4 trim. 2022
£​-2.483 bilh
£​-27.224 bilh
£​-12.744 bilh
3 trim. 2022
£​-19.402 bilh
£​-33.224 bilh
£​-35.086 bilh
2 trim. 2022
£​-33.768 bilh
£​-35.507 bilh
£​-43.875 bilh
1 trim. 2022
£​-51.673 bilh
£​-13.813 bilh
£​-7.300 bilh
4 trim. 2021
£​-7.300 bilh
£​-15.439 bilh
£​-28.917 bilh
3 trim. 2021
£​-24.444 bilh
£​-10.666 bilh
£​-13.462 bilh
2 trim. 2021
£​-8.605 bilh
£​-19.539 bilh
£​-8.880 bilh
1 trim. 2021
£​-12.828 bilh
£​-21.538 bilh
£​-26.286 bilh
4 trim. 2020
£​-26.286 bilh
£​-9.281 bilh
£​-14.275 bilh
3 trim. 2020
£​-15.734 bilh
£​-11.880 bilh
£​-11.915 bilh
2 trim. 2020
£​-2.764 bilh
£​-13.545 bilh
£​-20.814 bilh
1 trim. 2020
£​-21.146 bilh
£​-10.639 bilh
£​-9.220 bilh
4 trim. 2019
£​-5.551 bilh
£​-20.588 bilh
£​-19.924 bilh
3 trim. 2019
£​-15.860 bilh
£​-25.556 bilh
£​-24.152 bilh
2 trim. 2019
£​-25.200 bilh
£​-30.314 bilh
£​-33.082 bilh
1 trim. 2019
£​-30.045 bilh
£​-20.491 bilh
£​-23.707 bilh
4 trim. 2018
£​-23.707 bilh
£​-21.214 bilh
£​-22.988 bilh
3 trim. 2018
£​-26.522 bilh
£​-24.409 bilh
£​-19.954 bilh
2 trim. 2018
£​-20.317 bilh
£​-8.517 bilh
£​-15.692 bilh
1 trim. 2018
£​-17.720 bilh
£​-16.438 bilh
£​-19.537 bilh
4 trim. 2017
£​-18.443 bilh
£​-35.344 bilh
£​-19.173 bilh
3 trim. 2017
£​-22.784 bilh
£​-28.331 bilh
£​-25.821 bilh
2 trim. 2017
£​-23.182 bilh
£​-22.161 bilh
£​-22.256 bilh
1 trim. 2017
£​-16.890 bilh
£​-12.090 bilh
4 trim. 2016
£​-12.088 bilh
£​-25.701 bilh
3 trim. 2016
£​-25.490 bilh
£​-22.080 bilh
2 trim. 2016
£​-28.684 bilh
£​-26.999 bilh
1 trim. 2016
£​-32.590 bilh
£​-33.960 bilh
4 trim. 2015
£​-32.700 bilh
£​-20.100 bilh
3 trim. 2015
£​-17.460 bilh
£​-17.490 bilh
2 trim. 2015
£​-16.767 bilh
£​-24.000 bilh
1 trim. 2015
£​-26.548 bilh
£​-28.930 bilh
4 trim. 2014
£​-25.300 bilh
£​-27.000 bilh
3 trim. 2014
£​-27.700 bilh
£​-23.100 bilh
2 trim. 2014
£​-23.100 bilh
£​-18.495 bilh
1 trim. 2014
£​-20.500 bilh
£​-22.400 bilh
4 trim. 2013
£​-23.519 bilh
£​-20.721 bilh
3 trim. 2013
£​-22.800 bilh
£​-13.000 bilh
2 trim. 2013
£​-6.156 bilh
£​-14.512 bilh
1 trim. 2013
£​-21.800 bilh
£​-14.037 bilh
4 trim. 2012
£​-13.617 bilh
£​12.800 bilh
3 trim. 2012
£​-15.074 bilh
£​-20.800 bilh
2 trim. 2012
£​-17.433 bilh
£​-11.200 bilh
12
