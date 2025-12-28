A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a variação nos volumes de produção das empresas britânicas no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os setores: indústria, exploração mineral e extração mineira, produção de energia, gerenciamento de recursos hídricos e gerenciamento de resíduos.

O indicador é calculado usando uma pesquisa mensal de negócios (MBS) feita com cerca de 6 000 empresas industriais no país. Os dados sobre o volume de produção nas indústrias de mineração, energia e manufatura (refino de petróleo, metalurgia) são extraídos de fontes administrativas, por exemplo, do BEIS. Todas as estimativas são ajustadas considerando variações sazonais.

O índice é calculado em relação ao ano base - 2013. O valor do índice em 2013 é de 100.

A produção industrial é um importante indicador econômico, e é um indicador de curto prazo do desenvolvimento da economia do Reino Unido. É usado no cálculo do PIB. O peso relativo do setor manufatureiro é de 14% do produto interno bruto do país. O indicador é usado pelo Banco da Inglaterra, pelo Tesouro e pelo Gabinete no desenvolvimento de políticas monetárias e fiscais, para prever o desenvolvimento da economia e a atividade do consumidor no médio prazo. Este indicador ajuda a analisar os indicadores econômicos do setor de produção.

A produção industrial no Reino Unido pode ter um impacto favorável nas cotações da libra esterlina.

Últimos valores: