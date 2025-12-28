CalendárioSeções

Produção Industrial no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Industrial Production y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa 0.1% -0.4%
0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a variação nos volumes de produção das empresas britânicas no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os setores: indústria, exploração mineral e extração mineira, produção de energia, gerenciamento de recursos hídricos e gerenciamento de resíduos.

O indicador é calculado usando uma pesquisa mensal de negócios (MBS) feita com cerca de 6 000 empresas industriais no país. Os dados sobre o volume de produção nas indústrias de mineração, energia e manufatura (refino de petróleo, metalurgia) são extraídos de fontes administrativas, por exemplo, do BEIS. Todas as estimativas são ajustadas considerando variações sazonais.

O índice é calculado em relação ao ano base - 2013. O valor do índice em 2013 é de 100.

A produção industrial é um importante indicador econômico, e é um indicador de curto prazo do desenvolvimento da economia do Reino Unido. É usado no cálculo do PIB. O peso relativo do setor manufatureiro é de 14% do produto interno bruto do país. O indicador é usado pelo Banco da Inglaterra, pelo Tesouro e pelo Gabinete no desenvolvimento de políticas monetárias e fiscais, para prever o desenvolvimento da economia e a atividade do consumidor no médio prazo. Este indicador ajuda a analisar os indicadores econômicos do setor de produção.

A produção industrial no Reino Unido pode ter um impacto favorável nas cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produção Industrial no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
jul. 2025
0.1%
-0.4%
0.2%
fev. 2025
0.1%
-1.7%
-0.5%
dez. 2024
-1.9%
-1.7%
-2.0%
set. 2024
-1.8%
-0.3%
-1.7%
ago. 2024
-1.6%
-1.2%
jul. 2024
-1.2%
-0.1%
-1.4%
jun. 2024
-1.4%
0.3%
0.4%
mai. 2024
0.4%
-0.7%
abr. 2024
-0.4%
0.5%
mar. 2024
0.5%
1.4%
fev. 2024
1.4%
-0.4%
0.3%
jan. 2024
0.5%
0.1%
0.6%
dez. 2023
0.6%
0.6%
0.1%
nov. 2023
-0.1%
1.6%
-0.5%
out. 2023
0.4%
1.4%
1.5%
set. 2023
1.5%
0.9%
1.5%
ago. 2023
1.3%
0.5%
1.0%
jul. 2023
0.4%
-0.8%
0.7%
jun. 2023
0.7%
-2.1%
-2.1%
mai. 2023
-2.3%
-2.0%
-1.6%
abr. 2023
-1.9%
-2.6%
-2.0%
mar. 2023
-2.0%
-3.7%
-2.7%
fev. 2023
-3.1%
-4.2%
-3.2%
jan. 2023
-4.3%
-4.6%
-4.0%
dez. 2022
-4.0%
-3.8%
-4.3%
nov. 2022
-5.1%
-2.8%
-4.7%
out. 2022
-2.4%
-4.2%
-3.1%
set. 2022
-3.1%
-2.1%
-4.3%
ago. 2022
-5.2%
1.8%
-3.2%
jul. 2022
1.1%
1.9%
2.4%
jun. 2022
2.4%
1.1%
1.8%
mai. 2022
1.4%
0.7%
1.6%
abr. 2022
0.7%
1.2%
0.7%
mar. 2022
0.7%
2.0%
2.1%
fev. 2022
1.6%
1.4%
3.0%
jan. 2022
2.3%
0.2%
0.4%
dez. 2021
0.4%
0.7%
-0.2%
nov. 2021
0.1%
2.2%
0.2%
out. 2021
1.4%
3.3%
2.9%
set. 2021
2.9%
3.8%
4.0%
ago. 2021
3.7%
-6.0%
4.4%
jul. 2021
3.8%
4.4%
8.3%
jun. 2021
8.3%
26.0%
20.7%
mai. 2021
20.6%
20.2%
27.2%
abr. 2021
27.5%
0.1%
3.6%
mar. 2021
3.6%
-4.2%
-3.5%
fev. 2021
-3.5%
-4.1%
-4.3%
jan. 2021
-4.9%
-4.0%
-3.3%
dez. 2020
-3.3%
-5.1%
-3.9%
nov. 2020
-4.7%
-5.9%
-5.8%
