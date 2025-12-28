Calendário Econômico
Produção Industrial no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Industrial Production y/y)
|Baixa
|0.1%
|-0.4%
|
0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a variação nos volumes de produção das empresas britânicas no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo do indicador leva em consideração todos os setores: indústria, exploração mineral e extração mineira, produção de energia, gerenciamento de recursos hídricos e gerenciamento de resíduos.
O indicador é calculado usando uma pesquisa mensal de negócios (MBS) feita com cerca de 6 000 empresas industriais no país. Os dados sobre o volume de produção nas indústrias de mineração, energia e manufatura (refino de petróleo, metalurgia) são extraídos de fontes administrativas, por exemplo, do BEIS. Todas as estimativas são ajustadas considerando variações sazonais.
O índice é calculado em relação ao ano base - 2013. O valor do índice em 2013 é de 100.
A produção industrial é um importante indicador econômico, e é um indicador de curto prazo do desenvolvimento da economia do Reino Unido. É usado no cálculo do PIB. O peso relativo do setor manufatureiro é de 14% do produto interno bruto do país. O indicador é usado pelo Banco da Inglaterra, pelo Tesouro e pelo Gabinete no desenvolvimento de políticas monetárias e fiscais, para prever o desenvolvimento da economia e a atividade do consumidor no médio prazo. Este indicador ajuda a analisar os indicadores econômicos do setor de produção.
A produção industrial no Reino Unido pode ter um impacto favorável nas cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produção Industrial no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
