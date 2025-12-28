CalendárioSeções

Reino Unido - Índice Composto de Gestores de Compras da S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
S&P Global/CIPS
Setor:
Negócio
Moderada N/D
51.2
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Composto Markit/CIPS (Markit/CIPS Composite PMI) é um relatório mensal resumido sobre como mudam as condições de trabalho de empresas privadas nos setores de manufatura e de serviços. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de várias empresas. Cada resposta é ponderada de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence. Assim, a maioria das grandes empresas fazem uma contribuição maior para o cálculo do índice. O índice reflete as condições dos negócios privados no país. Uma leitura acima do nível de 50 pode ter um impacto positivo sobre as cotações da libra.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Índice Composto de Gestores de Compras da S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025 prelim.
N/D
51.2
nov. 2025
51.2
50.5
nov. 2025 prelim.
50.5
52.2
out. 2025
52.2
51.1
out. 2025 prelim.
51.1
50.1
set. 2025
50.1
51.0
set. 2025 prelim.
51.0
53.5
ago. 2025
53.5
53.0
ago. 2025 prelim.
53.0
51.5
jul. 2025
51.5
51.0
jul. 2025 prelim.
51.0
52.0
jun. 2025
52.0
50.7
jun. 2025 prelim.
50.7
50.3
mai. 2025
50.3
49.4
mai. 2025 prelim.
49.4
48.5
abr. 2025
48.5
48.2
abr. 2025 prelim.
48.2
51.5
mar. 2025
51.5
52.0
mar. 2025 prelim.
52.0
50.5
fev. 2025
50.5
50.5
fev. 2025 prelim.
50.5
50.6
jan. 2025
50.6
50.9
jan. 2025 prelim.
50.9
50.4
dez. 2024
50.4
50.5
dez. 2024 prelim.
50.5
50.5
nov. 2024
50.5
49.9
nov. 2024 prelim.
49.9
51.8
out. 2024
51.8
51.7
out. 2024 prelim.
51.7
52.6
set. 2024
52.6
52.9
set. 2024 prelim.
52.9
53.8
ago. 2024
53.8
53.4
ago. 2024 prelim.
53.4
52.8
jul. 2024
52.8
52.7
jul. 2024 prelim.
52.7
52.3
jun. 2024
52.3
51.7
jun. 2024 prelim.
51.7
53.0
mai. 2024
53.0
52.8
mai. 2024 prelim.
52.8
54.1
abr. 2024
54.1
54.0
abr. 2024 prelim.
54.0
52.8
mar. 2024
52.8
52.9
mar. 2024 prelim.
52.9
53.0
fev. 2024
53.0
53.3
fev. 2024 prelim.
53.3
52.9
jan. 2024
52.9
52.5
jan. 2024 prelim.
52.5
52.1
dez. 2023
52.1
51.7
dez. 2023 prelim.
51.7
50.7
nov. 2023
50.7
50.1
