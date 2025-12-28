Calendário Econômico
Reino Unido - Índice Composto de Gestores de Compras da S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Moderada
|N/D
|
51.2
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Composto Markit/CIPS (Markit/CIPS Composite PMI) é um relatório mensal resumido sobre como mudam as condições de trabalho de empresas privadas nos setores de manufatura e de serviços. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de várias empresas. Cada resposta é ponderada de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence. Assim, a maioria das grandes empresas fazem uma contribuição maior para o cálculo do índice. O índice reflete as condições dos negócios privados no país. Uma leitura acima do nível de 50 pode ter um impacto positivo sobre as cotações da libra.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Índice Composto de Gestores de Compras da S&P Global/CIPS (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress