O Índice de atividade dos gerentes de compras Industrial (Markit/CIPS Manufacturing PMI) é calculado pela Markit em conjunto com o Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). Ele caracteriza as condições de negócio e o nível de atividade dos gerentes de compras no setor manufatureiro da economia britânica.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar para melhor ou pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

O cálculo do PMI é baseado nos dados recolhidos a partir de respostas mensais de questionários enviados a gestores encarregados das compras em mais de 170 empresas de construção do Reino Unido que fornecem a maior contribuição para o PIB. Os gerentes caracterizam as condições econômicas e de negócios que prevalecem no setor de construção do país. Eles respondem a perguntas sobre os seguintes aspectos de seus negócios:

volume de produtos manufaturados (remessas);

novas ordens recebidas;

ordens pendentes;

preços pagos (por materiais, serviços, bens consumidos pela empresa no processo de produção);

preços obtidos (preços de produção);

hora de entrega de ordens de empreiteiros;

inventários;

emprego;

produtividade de curto prazo.

Os entrevistados não dão uma valorização absoluta destes indicadores, mas sim relativa: têm crescido, recuado ou permanecido o mesmo. PMI é composto por 5 índices separados, caracterizando novos pedidos, nível de produção, emprego, tempo de recebimento de pedidos de fornecedores, estoques em armazéns.

O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele dá informações operacionais cobrindo o setor de manufatura inteiro. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do PMI Industrial caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

