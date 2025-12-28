A Dívida Líquida do Setor Público (Public Sector Net Borrowing) reflete a diferença entre os despesas totais (custos correntes mais investimentos líquidos) e as receitas (receita corrente, principalmente impostos) do setor público no mês de referência.

O setor público no Reino Unido é composto por cinco subsetores:

o governo do país;

órgãos de autogoverno local;

sociedades não financeiras estatais;

Banco da Inglaterra;

corporações financeiras estatais (ou bancos do setor público que atualmente pertencem apenas ao Royal Bank of Scotland — RBS).

Todos os valores neste relatório não são ajustados pela inflação e são expressos em preços correntes.

Quando a diferença entre despesas e rendas é positiva, fala-se de escassez de fundos do setor público. Isso significa que a dívida pública está crescendo. Historicamente, as dívidas do estado se acumulam durante muitos anos, por várias gerações de governos. Ela é paga principalmente por meio da emissão de ações e letras do tesouro.

O indicador é calculado mensalmente, mas devido à volatilidade destes dados, pode obter-se uma imagem mais clara do estado das finanças públicas, analisando os dados anuais.

A mudança na dívida líquida do setor público no Reino Unido, geralmente, não afeta as cotações da libra esterlina por si só. Este indicador deve ser interpretado em conjunto com outros.

Últimos valores: