Dívida Líquida do Setor Público no Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Governo
Baixa £​20.246 bilh £​29.649 bilh
£​15.318 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Dívida Líquida do Setor Público (Public Sector Net Borrowing) reflete a diferença entre os despesas totais (custos correntes mais investimentos líquidos) e as receitas (receita corrente, principalmente impostos) do setor público no mês de referência.

O setor público no Reino Unido é composto por cinco subsetores:

  • o governo do país;
  • órgãos de autogoverno local;
  • sociedades não financeiras estatais;
  • Banco da Inglaterra;
  • corporações financeiras estatais (ou bancos do setor público que atualmente pertencem apenas ao Royal Bank of Scotland — RBS).

Todos os valores neste relatório não são ajustados pela inflação e são expressos em preços correntes.

Quando a diferença entre despesas e rendas é positiva, fala-se de escassez de fundos do setor público. Isso significa que a dívida pública está crescendo. Historicamente, as dívidas do estado se acumulam durante muitos anos, por várias gerações de governos. Ela é paga principalmente por meio da emissão de ações e letras do tesouro.

O indicador é calculado mensalmente, mas devido à volatilidade destes dados, pode obter-se uma imagem mais clara do estado das finanças públicas, analisando os dados anuais.

A mudança na dívida líquida do setor público no Reino Unido, geralmente, não afeta as cotações da libra esterlina por si só. Este indicador deve ser interpretado em conjunto com outros.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Dívida Líquida do Setor Público no Reino Unido (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
£​20.246 bilh
£​29.649 bilh
£​15.318 bilh
mai. 2025
£​17.686 bilh
£​12.969 bilh
£​20.052 bilh
mar. 2025
£​16.444 bilh
£​-5.250 bilh
£​12.310 bilh
jan. 2025
£​-15.442 bilh
£​6.762 bilh
£​18.119 bilh
dez. 2024
£​17.811 bilh
£​1.940 bilh
£​11.800 bilh
nov. 2024
£​11.249 bilh
£​11.657 bilh
£​18.217 bilh
out. 2024
£​17.350 bilh
£​26.826 bilh
£​16.140 bilh
set. 2024
£​16.610 bilh
£​13.734 bilh
ago. 2024
£​13.734 bilh
£​-1.591 bilh
£​3.095 bilh
jul. 2024
£​2.180 bilh
£​13.589 bilh
jun. 2024
£​13.589 bilh
£​20.772 bilh
£​15.573 bilh
mai. 2024
£​14.100 bilh
£​8.292 bilh
£​17.520 bilh
abr. 2024
£​19.590 bilh
£​11.015 bilh
mar. 2024
£​11.015 bilh
£​7.856 bilh
£​8.600 bilh
fev. 2024
£​7.477 bilh
£​-15.946 bilh
£​-17.038 bilh
jan. 2024
£​-17.615 bilh
£​0.250 bilh
£​6.451 bilh
dez. 2023
£​6.846 bilh
£​22.117 bilh
£​12.781 bilh
nov. 2023
£​13.409 bilh
£​5.981 bilh
£​15.103 bilh
out. 2023
£​13.972 bilh
£​8.240 bilh
£​13.718 bilh
set. 2023
£​13.526 bilh
£​19.831 bilh
£​10.576 bilh
ago. 2023
£​10.756 bilh
£​9.817 bilh
£​-1.204 bilh
jul. 2023
£​3.480 bilh
£​17.025 bilh
£​17.112 bilh
jun. 2023
£​17.666 bilh
£​27.518 bilh
£​15.781 bilh
mai. 2023
£​19.224 bilh
£​14.931 bilh
£​21.997 bilh
abr. 2023
£​24.739 bilh
£​8.773 bilh
£​20.022 bilh
mar. 2023
£​20.709 bilh
£​22.942 bilh
£​12.501 bilh
fev. 2023
£​15.859 bilh
£​7.673 bilh
£​-9.104 bilh
jan. 2023
£​-6.242 bilh
£​16.137 bilh
£​24.823 bilh
dez. 2022
£​26.581 bilh
£​18.029 bilh
£​18.819 bilh
nov. 2022
£​21.196 bilh
£​8.064 bilh
£​13.373 bilh
out. 2022
£​12.728 bilh
£​15.376 bilh
£​16.935 bilh
set. 2022
£​19.248 bilh
£​19.325 bilh
£​8.580 bilh
ago. 2022
£​11.056 bilh
£​9.294 bilh
£​2.106 bilh
jul. 2022
£​4.180 bilh
£​11.763 bilh
£​20.093 bilh
jun. 2022
£​22.115 bilh
£​-10.300 bilh
£​11.796 bilh
mai. 2022
£​13.226 bilh
£​5.419 bilh
£​21.132 bilh
abr. 2022
£​17.796 bilh
£​8.510 bilh
£​13.910 bilh
mar. 2022
£​17.319 bilh
£​15.048 bilh
£​9.850 bilh
fev. 2022
£​12.348 bilh
£​7.681 bilh
£​-7.833 bilh
jan. 2022
£​-3.650 bilh
£​14.985 bilh
£​14.574 bilh
dez. 2021
£​16.084 bilh
£​12.034 bilh
£​13.979 bilh
nov. 2021
£​16.620 bilh
£​12.034 bilh
£​11.627 bilh
out. 2021
£​18.035 bilh
£​17.603 bilh
£​19.938 bilh
set. 2021
£​21.014 bilh
£​27.152 bilh
£​16.060 bilh
ago. 2021
£​19.780 bilh
£​16.111 bilh
£​6.206 bilh
jul. 2021
£​9.619 bilh
£​18.698 bilh
£​20.734 bilh
jun. 2021
£​22.020 bilh
£​24.773 bilh
£​19.870 bilh
mai. 2021
£​23.605 bilh
£​18.493 bilh
£​28.332 bilh
abr. 2021
£​30.962 bilh
£​13.566 bilh
£​25.530 bilh
mar. 2021
£​27.271 bilh
£​22.064 bilh
£​15.312 bilh
