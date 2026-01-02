CalendárioSeções

Housing Equity Withdrawal do Banco da Inglaterra (Trimestral) (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Banco da Inglaterra (Bank of England)
Setor:
Dinheiro
Baixa £​-16.118 bilh £​-8.283 bilh
£​-4.909 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
£​-9.949 bilh
£​-16.118 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Empréstimos Garantidos por Hipotecas - Trimestral - (BoE Housing Equity Withdrawal q/q) reflete a mudança no valor dos empréstimos à habitação, que não são utilizados para a compra de casas ou melhoramento de habitação. Em outras palavras, o recurso ao crédito tendo como garantia a valorização da riqueza imobiliária ocorre quando o montante de empréstimos garantidos por habitação cresce mais do que o valor investido em habitação. O indicador é calculado para o trimestre de referência em comparação com o anterior.

Por conseguinte, representam fundos adicionais que podem ser reinvestidos ou gastos para outros fins, aumentando assim os gastos do consumidor. Portanto, os empréstimos garantidos por hipotecas estão intimamente relacionados ao consumo. Os analistas interpretam os empréstimos como um dos principais indicadores de crescimento das vendas no varejo e de incremento de outros indicadores da atividade de consumo, e, portanto, de aumento da inflação.

Graças a todo o mencionado, o aumento no número de empréstimos garantidos por hipotecas pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Housing Equity Withdrawal do Banco da Inglaterra (Trimestral) (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2 trim. 2025
£​-16.118 bilh
£​-8.283 bilh
£​-4.909 bilh
1 trim. 2025
£​-3.256 bilh
£​-13.105 bilh
£​-13.463 bilh
4 trim. 2024
£​-13.370 bilh
£​-13.747 bilh
£​-13.410 bilh
3 trim. 2024
£​-12.486 bilh
£​-0.316 bilh
£​-15.181 bilh
2 trim. 2024
£​-14.707 bilh
£​-34.580 bilh
£​-23.000 bilh
1 trim. 2024
£​-23.858 bilh
£​-37.172 bilh
£​-24.716 bilh
4 trim. 2023
£​-25.075 bilh
£​-18.677 bilh
£​-21.380 bilh
3 trim. 2023
£​-21.773 bilh
£​-14.687 bilh
£​-23.451 bilh
2 trim. 2023
£​-23.182 bilh
£​-11.163 bilh
£​-22.159 bilh
1 trim. 2023
£​-22.908 bilh
£​-5.290 bilh
£​-15.275 bilh
4 trim. 2022
£​-14.868 bilh
£​-4.130 bilh
£​-6.258 bilh
3 trim. 2022
£​-5.828 bilh
£​-3.801 bilh
£​-6.129 bilh
2 trim. 2022
£​-5.083 bilh
£​-6.747 bilh
£​-4.343 bilh
1 trim. 2022
£​-6.883 bilh
£​-7.735 bilh
£​-10.399 bilh
4 trim. 2021
£​-12.065 bilh
£​-3.328 bilh
£​-6.676 bilh
3 trim. 2021
£​-7.097 bilh
£​6.755 bilh
£​6.115 bilh
2 trim. 2021
£​7.248 bilh
£​0.302 bilh
£​6.065 bilh
1 trim. 2021
£​3.962 bilh
£​-7.359 bilh
£​-0.001 bilh
3 trim. 2020
£​-7.048 bilh
£​-6.244 bilh
£​-8.983 bilh
2 trim. 2020
£​-7.682 bilh
£​-6.540 bilh
£​-4.494 bilh
1 trim. 2020
£​-5.145 bilh
£​-6.630 bilh
£​-4.950 bilh
4 trim. 2019
£​-5.122 bilh
£​-6.988 bilh
£​-6.016 bilh
3 trim. 2019
£​-6.347 bilh
£​-5.968 bilh
£​-7.582 bilh
2 trim. 2019
£​-6.909 bilh
£​-6.393 bilh
£​-7.043 bilh
1 trim. 2019
£​-7.256 bilh
£​-7.845 bilh
£​-6.969 bilh
4 trim. 2018
£​-6.229 bilh
£​-3.141 bilh
£​-7.261 bilh
3 trim. 2018
£​-8.533 bilh
£​-1.192 bilh
£​-6.415 bilh
2 trim. 2018
£​-6.346 bilh
£​-5.549 bilh
£​-7.115 bilh
1 trim. 2018
£​-6.680 bilh
£​-5.461 bilh
£​-7.054 bilh
4 trim. 2017
£​-6.700 bilh
£​-5.508 bilh
£​-6.334 bilh
3 trim. 2017
£​-5.936 bilh
£​-9.699 bilh
£​-5.798 bilh
2 trim. 2017
£​-4.129 bilh
£​-10.390 bilh
£​-5.191 bilh
1 trim. 2017
£​-10.400 bilh
£​-10.200 bilh
4 trim. 2016
£​-10.200 bilh
£​-11.200 bilh
3 trim. 2016
£​-10.900 bilh
£​-13.100 bilh
2 trim. 2016
£​-12.600 bilh
£​-5.100 bilh
1 trim. 2016
£​-4.900 bilh
£​-8.200 bilh
4 trim. 2015
£​-9.500 bilh
£​-9.700 bilh
3 trim. 2015
£​-8.800 bilh
£​-10.900 bilh
2 trim. 2015
£​-10.900 bilh
£​-12.100 bilh
1 trim. 2015
£​-13.000 bilh
£​-12.600 bilh
4 trim. 2014
£​-13.000 bilh
£​-12.200 bilh
3 trim. 2014
£​-10.900 bilh
£​-10.600 bilh
2 trim. 2014
£​-10.800 bilh
£​-11.500 bilh
1 trim. 2014
£​-12.200 bilh
£​-11.400 bilh
4 trim. 2013
£​-10.600 bilh
£​-10.600 bilh
3 trim. 2013
£​-10.400 bilh
£​-12.500 bilh
2 trim. 2013
£​-15.400 bilh
£​-13.400 bilh
1 trim. 2013
£​-8.800 bilh
£​-8.300 bilh
4 trim. 2012
£​-8.600 bilh
£​-7.900 bilh
