Calendário Econômico
Housing Equity Withdrawal do Banco da Inglaterra (Trimestral) (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)
|Baixa
|£-16.118 bilh
|£-8.283 bilh
|
£-4.909 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|£-9.949 bilh
|
£-16.118 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Empréstimos Garantidos por Hipotecas - Trimestral - (BoE Housing Equity Withdrawal q/q) reflete a mudança no valor dos empréstimos à habitação, que não são utilizados para a compra de casas ou melhoramento de habitação. Em outras palavras, o recurso ao crédito tendo como garantia a valorização da riqueza imobiliária ocorre quando o montante de empréstimos garantidos por habitação cresce mais do que o valor investido em habitação. O indicador é calculado para o trimestre de referência em comparação com o anterior.
Por conseguinte, representam fundos adicionais que podem ser reinvestidos ou gastos para outros fins, aumentando assim os gastos do consumidor. Portanto, os empréstimos garantidos por hipotecas estão intimamente relacionados ao consumo. Os analistas interpretam os empréstimos como um dos principais indicadores de crescimento das vendas no varejo e de incremento de outros indicadores da atividade de consumo, e, portanto, de aumento da inflação.
Graças a todo o mencionado, o aumento no número de empréstimos garantidos por hipotecas pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Housing Equity Withdrawal do Banco da Inglaterra (Trimestral) (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
