Calendário Econômico
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Interest Rate Decision)
|Alta
|4.00%
|
4.00%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
4.00%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Decisão da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra (BoE Interest Rate Decision) é um dos eventos mais importantes que afetam as cotações da libra esterlina. Ela é tomada pelo Comitê de Política Monetária dirigido pelo chefe do regulador britânico.
As reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, que determinam a política monetária do país, são realizadas oito vezes por ano, cada uma com duração de três dias e meio. No primeiro dia, o Comitê estuda a disposição econômica atual (tanto a agenda interna como o estado da economia mundial, e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas). No segundo dia, é realizada uma discussão sobre a atual política monetária e creditícia do país, é aqui que os membros do Comitê expressam seu ponto de vista. No terceiro dia, é feita uma votação sobre as medidas de política monetária e a taxa de juros do regulador.
As decisões do Comitê são anunciadas ao mei-dia do dia seguinte à reunião. As atas das reuniões são publicadas no site do Banco da Inglaterra simultaneamente com o anúncio das decisões.
A taxa de juros do regulador é geralmente reduzida, se necessário, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.
Assim, cada decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra afeta diretamente as cotações da libra esterlina (especialmente nos casos em que a taxa varia). Seu aumento leva a um crescimento nas cotações da moeda britânica.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Interest Rate Decision)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
