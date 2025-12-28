A Decisão da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra (BoE Interest Rate Decision) é um dos eventos mais importantes que afetam as cotações da libra esterlina. Ela é tomada pelo Comitê de Política Monetária dirigido pelo chefe do regulador britânico.

As reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, que determinam a política monetária do país, são realizadas oito vezes por ano, cada uma com duração de três dias e meio. No primeiro dia, o Comitê estuda a disposição econômica atual (tanto a agenda interna como o estado da economia mundial, e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas). No segundo dia, é realizada uma discussão sobre a atual política monetária e creditícia do país, é aqui que os membros do Comitê expressam seu ponto de vista. No terceiro dia, é feita uma votação sobre as medidas de política monetária e a taxa de juros do regulador.

As decisões do Comitê são anunciadas ao mei-dia do dia seguinte à reunião. As atas das reuniões são publicadas no site do Banco da Inglaterra simultaneamente com o anúncio das decisões.

A taxa de juros do regulador é geralmente reduzida, se necessário, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.

Assim, cada decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra afeta diretamente as cotações da libra esterlina (especialmente nos casos em que a taxa varia). Seu aumento leva a um crescimento nas cotações da moeda britânica.

Últimos valores: