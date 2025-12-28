A Produtividade de Mão de Obra - Trimestral - (Labour Productivity q/q) mostra a relação entre a produtividade real do trabalho e o tempo gasto nela. O indicador é calculado como a mudança no volume de bens ou serviços produzidos por hora, no trimestre relatado em comparação com o trimestre anterior. Ao comparar valores trimestrais, deve-se ter muito cuidado com os dados iniciais, pois o desempenho em alguns setores depende muito dos fatores de temporada e calendário.

Os dados são publicados pelo Serviço Nacional de Estatística da Grã-Bretanha, com base em pesquisas com residências e empresas do país, além de dados de contas nacionais (sobre estimativas do valor adicionado bruto). As estatísticas de produtividade são divulgadas cerca de uma semana após a publicação das contas nacionais trimestrais. Adicionalmente, os dados aparecem tarde, isto é, cerca de três meses após o período do relatório. A produtividade é calculada para a economia em geral e separadamente por setores.

A produtividade de mão de obra é um fator importante para determinar o potencial de produção da economia. Países com forte crescimento da produtividade do trabalho tendem a ter maiores taxas de crescimento econômico e inflação mais baixa.

A produtividade é importante porque é considerada como a força motriz por trás de mudanças de longo prazo nos padrões de vida médios. Por isso, um crescimento acima do esperado é visto como um fator favorável para a economia e pode ter um efeito positivo de curto prazo e moderado na cotação da libra.

Últimos valores: