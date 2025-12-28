CalendárioSeções

Reino Unido - Produtividade de Mão de Obra (Trimestral) (United Kingdom Labour Productivity q/q)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 0.7%
-1.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.7%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Produtividade de Mão de Obra - Trimestral - (Labour Productivity q/q) mostra a relação entre a produtividade real do trabalho e o tempo gasto nela. O indicador é calculado como a mudança no volume de bens ou serviços produzidos por hora, no trimestre relatado em comparação com o trimestre anterior. Ao comparar valores trimestrais, deve-se ter muito cuidado com os dados iniciais, pois o desempenho em alguns setores depende muito dos fatores de temporada e calendário.

Os dados são publicados pelo Serviço Nacional de Estatística da Grã-Bretanha, com base em pesquisas com residências e empresas do país, além de dados de contas nacionais (sobre estimativas do valor adicionado bruto). As estatísticas de produtividade são divulgadas cerca de uma semana após a publicação das contas nacionais trimestrais. Adicionalmente, os dados aparecem tarde, isto é, cerca de três meses após o período do relatório. A produtividade é calculada para a economia em geral e separadamente por setores.

A produtividade de mão de obra é um fator importante para determinar o potencial de produção da economia. Países com forte crescimento da produtividade do trabalho tendem a ter maiores taxas de crescimento econômico e inflação mais baixa.

A produtividade é importante porque é considerada como a força motriz por trás de mudanças de longo prazo nos padrões de vida médios. Por isso, um crescimento acima do esperado é visto como um fator favorável para a economia e pode ter um efeito positivo de curto prazo e moderado na cotação da libra.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Produtividade de Mão de Obra (Trimestral) (United Kingdom Labour Productivity q/q)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2024 prelim.
0.7%
-1.1%
3 trim. 2024
-1.0%
-0.8%
3 trim. 2024 prelim.
-0.8%
0.2%
2 trim. 2024
0.2%
0.3%
2 trim. 2024 prelim.
0.3%
-0.2%
1 trim. 2024
-0.2%
-0.3%
1 trim. 2024 prelim.
-0.3%
-0.9%
4 trim. 2023
-0.9%
-1.0%
4 trim. 2023 prelim.
-1.0%
0.7%
3 trim. 2023
0.7%
-0.2%
3 trim. 2023 prelim.
-0.2%
0.7%
2 trim. 2023
0.7%
0.7%
2 trim. 2023 prelim.
0.7%
-1.4%
1 trim. 2023
-1.4%
-1.4%
1 trim. 2023 prelim.
-1.4%
0.4%
4 trim. 2022
0.4%
0.3%
4 trim. 2022 prelim.
0.3%
0.3%
3 trim. 2022
0.1%
0.2%
3 trim. 2022 prelim.
0.2%
0.3%
2 trim. 2022
0.3%
0.0%
2 trim. 2022 prelim.
0.0%
-0.6%
1 trim. 2022
-0.6%
-0.7%
1 trim. 2022 prelim.
-0.7%
1.3%
4 trim. 2021
1.3%
1.0%
4 trim. 2021 prelim.
1.0%
-1.5%
3 trim. 2021
-1.4%
-1.2%
3 trim. 2021 prelim.
-1.2%
0.1%
2 trim. 2021
0.1%
-0.5%
2 trim. 2021
-0.5%
0.7%
1 trim. 2021
0.7%
0.8%
1 trim. 2021 prelim.
0.8%
-4.3%
4 trim. 2020
-4.3%
-4.5%
4 trim. 2020 prelim.
-4.5%
5.6%
3 trim. 2020
5.6%
5.2%
3 trim. 2020 prelim.
5.2%
-2.0%
2 trim. 2020
-2.0%
-2.5%
2 trim. 2020 prelim.
-2.5%
-1.3%
1 trim. 2020
-1.3%
-1.1%
1 trim. 2020 prelim.
-1.1%
0.3%
4 trim. 2019
0.3%
0.3%
4 trim. 2019 prelim.
0.3%
0.4%
3 trim. 2019
0.4%
0.3%
3 trim. 2019 prelim.
0.3%
-0.2%
2 trim. 2019
-0.2%
-0.2%
2 trim. 2019 prelim.
-0.2%
-0.6%
1 trim. 2019
-0.6%
-0.6%
1 trim. 2019 prelim.
-0.6%
0.3%
4 trim. 2018
0.3%
0.2%
4 trim. 2018 prelim.
0.2%
-0.4%
3 trim. 2018
-0.4%
-0.4%
