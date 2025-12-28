CalendárioSeções

Empréstimos Líquidos a Indivíduos do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Banco da Inglaterra (Bank of England)
Setor:
Consumidor
Baixa £​5.392 bilh £​5.585 bilh
£​6.621 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
£​5.699 bilh
£​5.392 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Empréstimos Líquidos a Indivíduos - Mensal - (BoE Net Lending m/m) refletem a mudança no montante líquido de empréstimos pendentes no mês de referência em relação ao anterior. Eles incluem tanto empréstimos concedidos a pessoas físicas quanto hipotecas (empréstimos garantidos por habitação).

O volume líquido de empréstimos hipotecários pendentes atuais é o fluxo bruto de empréstimos no mês de referência, sem o fluxo líquido de reembolsos de empréstimos.

Existem três tipos de empréstimos garantidos por habitação:

  • empréstimos emitidos diretamente para a compra de habitação (isto é, a aprovação de empréstimos totalmente garantidos por imóveis residenciais através de uma hipoteca primária);
  • refinanciamento de um empréstimo hipotecário (quando o mutuário extingue a hipoteca atual em favor de uma nova garantida pela mesma propriedade, mas de outro mutuante);
  • outros empréstimos (quando os mutuários aumentam o tamanho da hipoteca atual do mesmo mutuante, a fim de melhorar a habitação, etc.).

Os empréstimos a indivíduos são divididos em cartões de crédito e "outros" empréstimos (principalmente saques a descoberto e empréstimos bancários em dinheiro). Os empréstimos em libras esterlinas a pessoas físicas são fornecidos por três tipos de organizações.

  • Bancos residentes da Grã-Bretanha. Elas fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
  • Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
  • Outros credores especializados. Trata-se de uma sociedade de credores britânicos que não se enquadram nas duas categorias descritas acima: credores hipotecários, varejista, autoridades, empresas, companhias de seguros e fundos de pensões. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

Os empréstimos ao consumidor são um dos principais indicadores da atividade de consumo e das vendas no varejo, bem como do mercado imobiliário e do setor bancário. Seu crescimento permite prever a expansão da economia e pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Empréstimos Líquidos a Indivíduos do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
£​5.392 bilh
£​5.585 bilh
£​6.621 bilh
set. 2025
£​6.980 bilh
£​5.971 bilh
£​6.026 bilh
ago. 2025
£​6.000 bilh
£​7.106 bilh
£​6.175 bilh
jul. 2025
£​6.144 bilh
£​-0.618 bilh
£​6.861 bilh
jun. 2025
£​6.757 bilh
£​1.871 bilh
£​3.133 bilh
mai. 2025
£​2.913 bilh
£​3.273 bilh
£​1.167 bilh
abr. 2025
£​0.821 bilh
£​11.338 bilh
£​14.059 bilh
mar. 2025
£​13.838 bilh
£​3.931 bilh
£​4.611 bilh
fev. 2025
£​4.644 bilh
£​4.585 bilh
£​5.931 bilh
jan. 2025
£​5.947 bilh
£​4.036 bilh
£​4.405 bilh
dez. 2024
£​4.613 bilh
£​3.664 bilh
£​3.452 bilh
nov. 2024
£​3.352 bilh
£​4.258 bilh
£​4.461 bilh
out. 2024
£​4.532 bilh
£​3.904 bilh
£​3.793 bilh
set. 2024
£​3.771 bilh
£​3.694 bilh
£​4.203 bilh
ago. 2024
£​4.156 bilh
£​3.994 bilh
£​4.027 bilh
jul. 2024
£​4.001 bilh
£​3.512 bilh
£​3.494 bilh
jun. 2024
£​3.816 bilh
£​2.488 bilh
£​2.755 bilh
mai. 2024
£​2.725 bilh
£​4.711 bilh
£​3.019 bilh
abr. 2024
£​3.142 bilh
£​1.079 bilh
£​1.884 bilh
mar. 2024
£​1.837 bilh
£​3.075 bilh
fev. 2024
£​2.888 bilh
£​0.697 bilh
jan. 2024
£​0.791 bilh
£​1.150 bilh
£​0.367 bilh
dez. 2023
£​0.367 bilh
£​-1.838 bilh
£​2.063 bilh
nov. 2023
£​1.966 bilh
£​1.479 bilh
£​1.329 bilh
out. 2023
£​1.239 bilh
£​1.630 bilh
£​0.410 bilh
set. 2023
£​0.451 bilh
£​1.802 bilh
£​2.797 bilh
ago. 2023
£​2.862 bilh
£​1.269 bilh
£​1.472 bilh
jul. 2023
£​1.420 bilh
£​0.956 bilh
£​1.742 bilh
jun. 2023
£​1.797 bilh
£​1.002 bilh
£​1.006 bilh
mai. 2023
£​1.052 bilh
£​1.588 bilh
£​0.048 bilh
abr. 2023
£​0.202 bilh
£​2.709 bilh
£​1.605 bilh
mar. 2023
£​1.592 bilh
£​3.527 bilh
£​2.156 bilh
fev. 2023
£​2.151 bilh
£​4.482 bilh
£​3.689 bilh
jan. 2023
£​4.138 bilh
£​4.883 bilh
£​3.869 bilh
dez. 2022
£​3.731 bilh
£​5.755 bilh
£​5.748 bilh
nov. 2022
£​5.865 bilh
£​6.227 bilh
£​4.324 bilh
out. 2022
£​4.736 bilh
£​6.715 bilh
£​6.486 bilh
set. 2022
£​6.806 bilh
£​6.858 bilh
£​7.314 bilh
ago. 2022
£​7.212 bilh
£​7.029 bilh
£​6.624 bilh
jul. 2022
£​6.476 bilh
£​6.926 bilh
£​7.080 bilh
jun. 2022
£​7.054 bilh
£​7.070 bilh
£​8.938 bilh
mai. 2022
£​8.270 bilh
£​6.700 bilh
£​5.538 bilh
abr. 2022
£​5.520 bilh
£​6.669 bilh
£​7.730 bilh
mar. 2022
£​8.277 bilh
£​5.538 bilh
£​6.118 bilh
fev. 2022
£​6.548 bilh
£​4.773 bilh
£​6.068 bilh
jan. 2022
£​6.528 bilh
£​4.157 bilh
£​4.786 bilh
dez. 2021
£​4.402 bilh
£​5.508 bilh
£​4.775 bilh
nov. 2021
£​4.926 bilh
£​5.426 bilh
£​1.977 bilh
out. 2021
£​2.310 bilh
£​5.267 bilh
£​9.570 bilh
set. 2021
£​9.755 bilh
£​7.317 bilh
£​4.966 bilh
