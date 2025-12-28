Calendário Econômico
Empréstimos Líquidos a Indivíduos do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)
|Baixa
|£5.392 bilh
|£5.585 bilh
|
£6.621 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|£5.699 bilh
|
£5.392 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Empréstimos Líquidos a Indivíduos - Mensal - (BoE Net Lending m/m) refletem a mudança no montante líquido de empréstimos pendentes no mês de referência em relação ao anterior. Eles incluem tanto empréstimos concedidos a pessoas físicas quanto hipotecas (empréstimos garantidos por habitação).
O volume líquido de empréstimos hipotecários pendentes atuais é o fluxo bruto de empréstimos no mês de referência, sem o fluxo líquido de reembolsos de empréstimos.
Existem três tipos de empréstimos garantidos por habitação:
- empréstimos emitidos diretamente para a compra de habitação (isto é, a aprovação de empréstimos totalmente garantidos por imóveis residenciais através de uma hipoteca primária);
- refinanciamento de um empréstimo hipotecário (quando o mutuário extingue a hipoteca atual em favor de uma nova garantida pela mesma propriedade, mas de outro mutuante);
- outros empréstimos (quando os mutuários aumentam o tamanho da hipoteca atual do mesmo mutuante, a fim de melhorar a habitação, etc.).
Os empréstimos a indivíduos são divididos em cartões de crédito e "outros" empréstimos (principalmente saques a descoberto e empréstimos bancários em dinheiro). Os empréstimos em libras esterlinas a pessoas físicas são fornecidos por três tipos de organizações.
- Bancos residentes da Grã-Bretanha. Elas fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
- Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
- Outros credores especializados. Trata-se de uma sociedade de credores britânicos que não se enquadram nas duas categorias descritas acima: credores hipotecários, varejista, autoridades, empresas, companhias de seguros e fundos de pensões. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.
Os empréstimos ao consumidor são um dos principais indicadores da atividade de consumo e das vendas no varejo, bem como do mercado imobiliário e do setor bancário. Seu crescimento permite prever a expansão da economia e pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Empréstimos Líquidos a Indivíduos do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
