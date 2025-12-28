Os Empréstimos Líquidos a Indivíduos - Mensal - (BoE Net Lending m/m) refletem a mudança no montante líquido de empréstimos pendentes no mês de referência em relação ao anterior. Eles incluem tanto empréstimos concedidos a pessoas físicas quanto hipotecas (empréstimos garantidos por habitação).

O volume líquido de empréstimos hipotecários pendentes atuais é o fluxo bruto de empréstimos no mês de referência, sem o fluxo líquido de reembolsos de empréstimos.

Existem três tipos de empréstimos garantidos por habitação:

empréstimos emitidos diretamente para a compra de habitação (isto é, a aprovação de empréstimos totalmente garantidos por imóveis residenciais através de uma hipoteca primária);

refinanciamento de um empréstimo hipotecário (quando o mutuário extingue a hipoteca atual em favor de uma nova garantida pela mesma propriedade, mas de outro mutuante);

outros empréstimos (quando os mutuários aumentam o tamanho da hipoteca atual do mesmo mutuante, a fim de melhorar a habitação, etc.).

Os empréstimos a indivíduos são divididos em cartões de crédito e "outros" empréstimos (principalmente saques a descoberto e empréstimos bancários em dinheiro). Os empréstimos em libras esterlinas a pessoas físicas são fornecidos por três tipos de organizações.

Bancos residentes da Grã-Bretanha. Elas fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.

Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.

Outros credores especializados. Trata-se de uma sociedade de credores britânicos que não se enquadram nas duas categorias descritas acima: credores hipotecários, varejista, autoridades, empresas, companhias de seguros e fundos de pensões. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

Os empréstimos ao consumidor são um dos principais indicadores da atividade de consumo e das vendas no varejo, bem como do mercado imobiliário e do setor bancário. Seu crescimento permite prever a expansão da economia e pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

