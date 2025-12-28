Calendário Econômico
Produto Interno Bruto do Reino Unido (Trimestral) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Alta
|0.7%
|0.0%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto - Trimestral - (Gross Domestic Product (GDP) q/q) reflete o preço de mercado de todos os produtos finais, produzidos por todas as empresas residentes no país, durante o trimestre de relatório em comparação com o anterior.
Existem três abordagens para o cálculo do PIB: do ponto de vista da produção, em termos de receitas recebidas e em termos de despesas incorridas.
- A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).
- O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.
- O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Isso inclui despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.
O cálculo do PIB do Reino Unido aplica todas as três abordagens. Os dados para cálculo são coletados pelo Departamento de Estatísticas Nacional: são utilizados índices (preços ao produtor, preços ao consumidor, vendas no varejo, etc.), dados sobre volumes de produção e construção, pesquisas de negócios, dados de fontes administrativas, informações sobre renda etc. Para separar a variação real no PIB dos processos inflacionários, no cálculo é usado o deflator. Além disso, para corrigir efeitos sazonais que podem distorcer muito as mudanças de curto prazo no PIB, é aplicado um ajuste sazonal.
O PIB é o principal indicador do estado da economia nacional. Seu crescimento indica que a economia está se expandindo. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto do Reino Unido (Trimestral) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
