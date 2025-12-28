Calendário Econômico
Reino Unido - Produto Interno Bruto (Variação Trimestral) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)
|Moderada
|0.2%
|
0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto Variação Trimestral (GDP 3m/3m) reflete o valor de todos os bens e serviços produzidos no Reino Unido durante três meses reportados em comparação com mesmo período anterior. Ao calcular o PIB, são levadas em conta todas as despesas de bens produzidos e serviços prestados dentro da economia do país. O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações da libra.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Produto Interno Bruto (Variação Trimestral) (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress