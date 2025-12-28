O Índice RICS de Preços de Imóveis (RICS House Price Balance) é emitido pelo Royal Institution of Chartered Surveyors, no mercado de compra e venda do Reino Unido. Ele mostra a mudança esperada no custo da habitação no país e é considerado um dos principais indicadores de inflação no mercado imobiliário. A pesquisa nacional abrange todas as áreas do país e consiste em 19 perguntas sobre os seguintes aspectos do mercado:

variação nos preços médios de aluguel ou compra de moradia nos últimos três meses;

variação nas consultas de compradores e novas ofertas no mercado para o mês passado;

variação nos valores das transações ocorridas no último mês;

mudanças de preço esperadas para os próximos 3 meses, 12 meses e 5 anos;

variação no número de casas não vendidas;

variação na demanda e oferta de moradia nos últimos 3 meses;

mudanças esperadas nos preços dos aluguéis nos próximos 3 meses, anos e 5 anos;

avaliação da equidade dos preços atuais (muito caro, caro, justo, barato, muito barato).

Todas as estimativas são dadas em termos relativos (os preços serão/se tornarão mais altos, menores ou inalterados).

Os dados do saldo podem variar de -100 a 100. Um balanço positivo indica que a libra esterlina será afetada de forma favorável e o mercado imobiliário crescerá. Um valor negativo indica que a maioria dos pessoas avalia negativamente as tendências inflacionárias atuais.

Os resultados da pesquisa são usados pelo governo britânico, pelo Banco da Inglaterra e por outras estruturas importantes como um indicador das condições atuais e futuras para a venda e aluguel de residências no Reino Unido. Ele é monitorado de perto por analistas de mercado e por investidores.

Últimos valores: