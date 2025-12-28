CalendárioSeções

Índice RICS de Preços de Imóveis no Reino Unido (RICS United Kingdom House Price Balance)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
RICS
Setor:
Alojamento
Moderada -16.0% -29.9%
-19.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-35.3%
-16.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice RICS de Preços de Imóveis (RICS House Price Balance) é emitido pelo Royal Institution of Chartered Surveyors, no mercado de compra e venda do Reino Unido. Ele mostra a mudança esperada no custo da habitação no país e é considerado um dos principais indicadores de inflação no mercado imobiliário. A pesquisa nacional abrange todas as áreas do país e consiste em 19 perguntas sobre os seguintes aspectos do mercado:

  • variação nos preços médios de aluguel ou compra de moradia nos últimos três meses;
  • variação nas consultas de compradores e novas ofertas no mercado para o mês passado;
  • variação nos valores das transações ocorridas no último mês;
  • mudanças de preço esperadas para os próximos 3 meses, 12 meses e 5 anos;
  • variação no número de casas não vendidas;
  • variação na demanda e oferta de moradia nos últimos 3 meses;
  • mudanças esperadas nos preços dos aluguéis nos próximos 3 meses, anos e 5 anos;
  • avaliação da equidade dos preços atuais (muito caro, caro, justo, barato, muito barato).

Todas as estimativas são dadas em termos relativos (os preços serão/se tornarão mais altos, menores ou inalterados).

Os dados do saldo podem variar de -100 a 100. Um balanço positivo indica que a libra esterlina será afetada de forma favorável e o mercado imobiliário crescerá. Um valor negativo indica que a maioria dos pessoas avalia negativamente as tendências inflacionárias atuais.

Os resultados da pesquisa são usados pelo governo britânico, pelo Banco da Inglaterra e por outras estruturas importantes como um indicador das condições atuais e futuras para a venda e aluguel de residências no Reino Unido. Ele é monitorado de perto por analistas de mercado e por investidores.

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice RICS de Preços de Imóveis no Reino Unido (RICS United Kingdom House Price Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-16.0%
-29.9%
-19.0%
out. 2025
-19.0%
-7.3%
-15.0%
set. 2025
-15.0%
-19.0%
ago. 2025
-19.0%
-4.2%
-13.0%
jul. 2025
-13.0%
-7.6%
-7.0%
jun. 2025
-7.0%
-16.4%
-8.0%
mai. 2025
-8.0%
-26.6%
-39.0%
abr. 2025
-39.0%
-2.9%
2.0%
mar. 2025
2.0%
2.0%
11.0%
fev. 2025
11.0%
15.8%
22.0%
jan. 2025
22.0%
26.0%
28.0%
dez. 2024
28.0%
21.3%
25.0%
nov. 2024
25.0%
-8.0%
16.0%
out. 2024
16.0%
7.0%
11.0%
set. 2024
11.0%
-1.9%
0.0%
ago. 2024
1.0%
-24.0%
-18.0%
jul. 2024
-19.0%
-2.2%
-17.0%
jun. 2024
-17.0%
9.3%
-17.0%
mai. 2024
-17.0%
-1.4%
-7.0%
abr. 2024
-5.0%
-3.1%
-5.0%
mar. 2024
-4.0%
26.4%
-11.0%
fev. 2024
-10.0%
-22.8%
-19.0%
jan. 2024
-18.0%
-40.5%
-29.0%
dez. 2023
-30.0%
27.2%
-40.0%
nov. 2023
-43.0%
0.0%
-57.0%
out. 2023
-63.0%
-50.6%
-66.0%
set. 2023
-69.0%
-61.1%
-66.0%
ago. 2023
-68.0%
-49.8%
-55.0%
jul. 2023
-53.0%
-38.1%
-51.0%
jun. 2023
-46.0%
-34.5%
-33.0%
mai. 2023
-30.0%
-41.1%
-43.0%
abr. 2023
-39.0%
-45.6%
-43.0%
mar. 2023
-43.0%
-38.0%
-45.0%
fev. 2023
-48.0%
-44.7%
-41.0%
jan. 2023
-47.0%
-33.6%
-36.0%
dez. 2022
-42.0%
-31.8%
-22.0%
nov. 2022
-25.0%
15.0%
3.0%
out. 2022
-2.0%
42.5%
29.0%
set. 2022
32.0%
58.3%
50.0%
ago. 2022
53.0%
64.5%
53.0%
jul. 2022
63.0%
69.6%
56.0%
jun. 2022
65.0%
30.2%
64.0%
mai. 2022
73.0%
63.3%
73.0%
abr. 2022
80.0%
77.5%
73.0%
mar. 2022
74.0%
77.7%
81.0%
fev. 2022
79.0%
72.5%
82.0%
jan. 2022
74.0%
21.7%
77.0%
dez. 2021
69.0%
71.4%
77.0%
nov. 2021
71.0%
69.9%
75.0%
out. 2021
70.0%
47.2%
67.0%
