Calendário Econômico
Índice RICS de Preços de Imóveis no Reino Unido (RICS United Kingdom House Price Balance)
|Moderada
|-16.0%
|-29.9%
|
-19.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-35.3%
|
-16.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice RICS de Preços de Imóveis (RICS House Price Balance) é emitido pelo Royal Institution of Chartered Surveyors, no mercado de compra e venda do Reino Unido. Ele mostra a mudança esperada no custo da habitação no país e é considerado um dos principais indicadores de inflação no mercado imobiliário. A pesquisa nacional abrange todas as áreas do país e consiste em 19 perguntas sobre os seguintes aspectos do mercado:
- variação nos preços médios de aluguel ou compra de moradia nos últimos três meses;
- variação nas consultas de compradores e novas ofertas no mercado para o mês passado;
- variação nos valores das transações ocorridas no último mês;
- mudanças de preço esperadas para os próximos 3 meses, 12 meses e 5 anos;
- variação no número de casas não vendidas;
- variação na demanda e oferta de moradia nos últimos 3 meses;
- mudanças esperadas nos preços dos aluguéis nos próximos 3 meses, anos e 5 anos;
- avaliação da equidade dos preços atuais (muito caro, caro, justo, barato, muito barato).
Todas as estimativas são dadas em termos relativos (os preços serão/se tornarão mais altos, menores ou inalterados).
Os dados do saldo podem variar de -100 a 100. Um balanço positivo indica que a libra esterlina será afetada de forma favorável e o mercado imobiliário crescerá. Um valor negativo indica que a maioria dos pessoas avalia negativamente as tendências inflacionárias atuais.
Os resultados da pesquisa são usados pelo governo britânico, pelo Banco da Inglaterra e por outras estruturas importantes como um indicador das condições atuais e futuras para a venda e aluguel de residências no Reino Unido. Ele é monitorado de perto por analistas de mercado e por investidores.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice RICS de Preços de Imóveis no Reino Unido (RICS United Kingdom House Price Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
