Crédito ao Consumidor do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Banco da Inglaterra (Bank of England)
Setor:
Consumidor
Baixa £​1.119 bilh £​1.286 bilh
£​1.398 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
£​1.261 bilh
£​1.119 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Crédito ao Consumidor do Banco da Inglaterra - Mensal - (BoE Consumer Credit m/m) reflete a variação no volume de todos os empréstimos bancários não pagos em libras esterlinas, emitidos para bancos privados por bancos britânicos, no mês calculado em comparação com o anterior.

O cálculo não inclui empréstimos para estudar. Além disso, são excluídos os empréstimos a organizações sem fins lucrativos ao serviço das famílias e empresas não constituídas em sociedade. O indicador reflete apenas os empréstimos tomados pelas famílias para financiar as despesas atuais em bens e serviços.

Uma versão detalhada do relatório inclui informações separadas sobre tipos de empréstimos, entre eles cartões de crédito e outros empréstimos (saques a descoberto e empréstimos bancários em dinheiro).

Os empréstimos em libras esterlinas para pessoas físicas são fornecidos por três tipos principais de organizações:

  • Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
  • Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
  • Outros credores especializados. Trata-se de uma sociedade de credores britânicos que não se enquadram nas duas categorias descritas acima: credores hipotecários, varejista, autoridades, empresas, companhias de seguros e fundos de pensões. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

Os empréstimos ao consumidor são um dos principais indicadores da atividade de consumo e das vendas no varejo. Seu crescimento permite prever um aumento na atividade do consumidor e pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Crédito ao Consumidor do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
£​1.119 bilh
£​1.286 bilh
£​1.398 bilh
set. 2025
£​1.491 bilh
£​1.255 bilh
£​1.749 bilh
ago. 2025
£​1.692 bilh
£​1.222 bilh
£​1.669 bilh
jul. 2025
£​1.622 bilh
£​1.184 bilh
£​1.471 bilh
jun. 2025
£​1.417 bilh
£​1.154 bilh
£​0.920 bilh
mai. 2025
£​0.859 bilh
£​1.143 bilh
£​1.944 bilh
abr. 2025
£​1.580 bilh
£​1.029 bilh
£​1.102 bilh
mar. 2025
£​0.875 bilh
£​1.097 bilh
£​1.307 bilh
fev. 2025
£​1.358 bilh
£​1.524 bilh
£​1.701 bilh
jan. 2025
£​1.740 bilh
£​0.952 bilh
£​1.062 bilh
dez. 2024
£​1.045 bilh
£​0.912 bilh
£​0.905 bilh
nov. 2024
£​0.878 bilh
£​1.050 bilh
£​0.995 bilh
out. 2024
£​1.098 bilh
£​1.175 bilh
£​1.221 bilh
set. 2024
£​1.231 bilh
£​1.256 bilh
£​1.352 bilh
ago. 2024
£​1.295 bilh
£​1.266 bilh
£​1.231 bilh
jul. 2024
£​1.215 bilh
£​1.373 bilh
£​0.869 bilh
jun. 2024
£​1.162 bilh
£​1.199 bilh
£​1.494 bilh
mai. 2024
£​1.513 bilh
£​1.262 bilh
£​0.790 bilh
abr. 2024
£​0.730 bilh
£​1.433 bilh
£​1.422 bilh
mar. 2024
£​1.577 bilh
£​1.429 bilh
fev. 2024
£​1.378 bilh
£​1.770 bilh
jan. 2024
£​1.877 bilh
£​1.267 bilh
£​1.197 bilh
dez. 2023
£​1.197 bilh
£​1.400 bilh
£​2.058 bilh
nov. 2023
£​2.005 bilh
£​1.348 bilh
£​1.411 bilh
out. 2023
£​1.289 bilh
£​1.527 bilh
£​1.370 bilh
set. 2023
£​1.391 bilh
£​1.432 bilh
£​1.681 bilh
ago. 2023
£​1.644 bilh
£​1.433 bilh
£​1.271 bilh
jul. 2023
£​1.191 bilh
£​1.417 bilh
£​1.637 bilh
jun. 2023
£​1.661 bilh
£​1.371 bilh
£​1.090 bilh
mai. 2023
£​1.144 bilh
£​1.595 bilh
£​1.513 bilh
abr. 2023
£​1.586 bilh
£​1.507 bilh
£​1.615 bilh
mar. 2023
£​1.574 bilh
£​1.516 bilh
£​1.485 bilh
fev. 2023
£​1.413 bilh
£​1.057 bilh
£​1.686 bilh
jan. 2023
£​1.597 bilh
£​1.001 bilh
£​0.786 bilh
dez. 2022
£​0.493 bilh
£​1.149 bilh
£​1.488 bilh
nov. 2022
£​1.507 bilh
£​0.759 bilh
£​0.748 bilh
out. 2022
£​0.769 bilh
£​0.913 bilh
£​0.608 bilh
set. 2022
£​0.745 bilh
£​1.256 bilh
£​1.215 bilh
ago. 2022
£​1.077 bilh
£​1.615 bilh
£​1.482 bilh
jul. 2022
£​1.425 bilh
£​1.331 bilh
£​1.772 bilh
jun. 2022
£​1.781 bilh
£​1.124 bilh
£​0.903 bilh
mai. 2022
£​0.844 bilh
£​1.362 bilh
£​1.377 bilh
abr. 2022
£​1.399 bilh
£​1.600 bilh
£​1.288 bilh
mar. 2022
£​1.303 bilh
£​1.263 bilh
£​1.563 bilh
fev. 2022
£​1.876 bilh
£​0.721 bilh
£​0.143 bilh
jan. 2022
£​0.608 bilh
£​1.035 bilh
£​0.817 bilh
dez. 2021
£​0.831 bilh
£​0.976 bilh
£​0.999 bilh
nov. 2021
£​1.233 bilh
£​0.470 bilh
£​0.828 bilh
out. 2021
£​0.706 bilh
£​0.291 bilh
£​0.289 bilh
set. 2021
£​0.231 bilh
£​-0.711 bilh
£​0.526 bilh
