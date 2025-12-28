Calendário Econômico
Crédito ao Consumidor do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)
|Baixa
|£1.119 bilh
|£1.286 bilh
|
£1.398 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|£1.261 bilh
|
£1.119 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Crédito ao Consumidor do Banco da Inglaterra - Mensal - (BoE Consumer Credit m/m) reflete a variação no volume de todos os empréstimos bancários não pagos em libras esterlinas, emitidos para bancos privados por bancos britânicos, no mês calculado em comparação com o anterior.
O cálculo não inclui empréstimos para estudar. Além disso, são excluídos os empréstimos a organizações sem fins lucrativos ao serviço das famílias e empresas não constituídas em sociedade. O indicador reflete apenas os empréstimos tomados pelas famílias para financiar as despesas atuais em bens e serviços.
Uma versão detalhada do relatório inclui informações separadas sobre tipos de empréstimos, entre eles cartões de crédito e outros empréstimos (saques a descoberto e empréstimos bancários em dinheiro).
Os empréstimos em libras esterlinas para pessoas físicas são fornecidos por três tipos principais de organizações:
- Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
- Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
- Outros credores especializados. Trata-se de uma sociedade de credores britânicos que não se enquadram nas duas categorias descritas acima: credores hipotecários, varejista, autoridades, empresas, companhias de seguros e fundos de pensões. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.
Os empréstimos ao consumidor são um dos principais indicadores da atividade de consumo e das vendas no varejo. Seu crescimento permite prever um aumento na atividade do consumidor e pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Crédito ao Consumidor do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress