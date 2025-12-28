O Crédito ao Consumidor do Banco da Inglaterra - Mensal - (BoE Consumer Credit m/m) reflete a variação no volume de todos os empréstimos bancários não pagos em libras esterlinas, emitidos para bancos privados por bancos britânicos, no mês calculado em comparação com o anterior.

O cálculo não inclui empréstimos para estudar. Além disso, são excluídos os empréstimos a organizações sem fins lucrativos ao serviço das famílias e empresas não constituídas em sociedade. O indicador reflete apenas os empréstimos tomados pelas famílias para financiar as despesas atuais em bens e serviços.

Uma versão detalhada do relatório inclui informações separadas sobre tipos de empréstimos, entre eles cartões de crédito e outros empréstimos (saques a descoberto e empréstimos bancários em dinheiro).

Os empréstimos em libras esterlinas para pessoas físicas são fornecidos por três tipos principais de organizações:

Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.

Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.

Outros credores especializados. Trata-se de uma sociedade de credores britânicos que não se enquadram nas duas categorias descritas acima: credores hipotecários, varejista, autoridades, empresas, companhias de seguros e fundos de pensões. Seus dados são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

Os empréstimos ao consumidor são um dos principais indicadores da atividade de consumo e das vendas no varejo. Seu crescimento permite prever um aumento na atividade do consumidor e pode afetar favoravelmente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores: