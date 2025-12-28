CalendárioSeções

Produção para a Construção no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Construction Output y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa 2.4% 1.4%
1.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.6%
2.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produção do Setor de Construção - Anual - (Construction Output y/y) reflete a mudança na atividade da indústria da construção do país no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador é calculado com base no montante de fundos que as empresas de construção obtêm dos clientes pelas obras de construção e de engenharia, realizadas durante o período correspondente, excluindo o IVA e os pagamentos aos subcontratados. Esta soma também inclui o custo de obras realizadas por iniciativa própria (por exemplo, a construção de edifícios para subsequente aluguel ou venda).

Os dados para o cálculo são retirados dos resultados de uma pesquisa mensal com mais de 8 000 empresas de construção que empregam mais de 100 pessoas ou cujo faturamento anual é de mais de 60 milhões de libras. As empresas representam 24 indústrias de construção, incluindo a construção de edifícios residenciais e comerciais, estradas e rodovias, pontes e túneis, comunicações e coletores, instalações de água, manutenção de edifícios, perfuração de poços e outras obras especiais de construção e engenharia. O cálculo do indicador leva em consideração os pesos estatísticos de cada empresa.

A estimativa mensal é ajustada a variações sazonais, uma vez que a construção depende muito de feriados, de fins de semana, das condições climáticas e da temporada. Os parâmetros do ajuste sazonal para calcular este indicador são revisados anualmente.

A contribuição das construtoras no PIB do país é de cerca de 5,9%. Portanto, o indicador é monitorado de perto por analistas e economistas. É considerado um importante indicador do estado da economia. O incremento na produção do setor de construção também é um indicador importante tanto da atividade no mercado imobiliário quanto do crédito imobiliário. Assim, o aumento do índice é um fator favorável para a libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produção para a Construção no Reino Unido (Anual) (United Kingdom Construction Output y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
jul. 2025
2.4%
1.4%
1.5%
abr. 2025
3.3%
0.6%
1.4%
fev. 2025
1.6%
-1.1%
0.0%
dez. 2024
1.5%
-1.3%
1.0%
out. 2024
-0.7%
-2.8%
-0.4%
set. 2024
-0.4%
2.2%
0.5%
ago. 2024
0.3%
-1.4%
jul. 2024
-1.6%
-0.7%
-1.7%
jun. 2024
-1.7%
-1.0%
0.6%
mai. 2024
0.8%
-2.1%
abr. 2024
-3.3%
-2.2%
mar. 2024
-2.2%
-2.0%
fev. 2024
-2.0%
1.5%
2.0%
jan. 2024
0.7%
-1.8%
-3.2%
dez. 2023
-3.2%
1.5%
-0.7%
nov. 2023
0.9%
2.0%
1.3%
out. 2023
1.1%
2.5%
2.8%
set. 2023
2.8%
2.5%
1.8%
ago. 2023
2.3%
3.7%
3.2%
jul. 2023
2.8%
2.4%
4.6%
jun. 2023
4.6%
1.9%
0.3%
mai. 2023
0.2%
3.8%
2.7%
abr. 2023
3.6%
4.9%
4.1%
mar. 2023
4.1%
3.1%
6.0%
fev. 2023
5.7%
2.1%
3.3%
jan. 2023
0.6%
3.8%
3.7%
dez. 2022
3.7%
5.7%
4.6%
nov. 2022
4.0%
6.5%
5.9%
out. 2022
7.4%
5.9%
5.7%
set. 2022
5.7%
5.2%
6.4%
ago. 2022
6.1%
4.2%
4.9%
jul. 2022
4.3%
4.4%
4.1%
jun. 2022
4.1%
4.3%
4.9%
mai. 2022
4.8%
4.3%
3.1%
abr. 2022
3.9%
5.4%
4.7%
mar. 2022
4.7%
8.0%
7.0%
fev. 2022
6.1%
8.6%
10.0%
jan. 2022
9.9%
7.1%
7.4%
dez. 2021
7.4%
5.0%
3.6%
nov. 2021
6.8%
5.2%
4.3%
out. 2021
3.3%
8.6%
7.2%
set. 2021
7.2%
9.4%
9.3%
ago. 2021
10.1%
19.3%
13.1%
jul. 2021
8.6%
45.1%
30.0%
jun. 2021
30.0%
75.1%
57.6%
mai. 2021
56.5%
91.3%
79.4%
abr. 2021
77.9%
0.8%
6.0%
mar. 2021
6.0%
-3.6%
-3.3%
fev. 2021
-4.3%
-3.4%
-6.5%
jan. 2021
-3.0%
-2.6%
-3.9%
