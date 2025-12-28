Calendário Econômico
Créditos para Habitação do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)
|Baixa
|£4.273 bilh
|£2.826 bilh
|
£5.223 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|£4.309 bilh
|
£4.273 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Empréstimos Hipotecários - Mensal - (BoE Mortgage Lending m/m) refletem a variação no volume líquido de empréstimos por liquidar garantidos por habitação, no mês de referência em relação ao anterior.
As informações sobre empréstimos garantidos por habitação são coletadas mensalmente pelo Banco da Inglaterra. Existem três tipos principais de credores que emitem empréstimos hipotecários e os reportam ao Banco da Inglaterra e a outras agências governamentais.
- Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
- Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
- Outros credores hipotecários especializados. Os dados deles são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.
O volume líquido de empréstimos hipotecários pendentes atuais é o fluxo bruto de empréstimos no mês de referência, sem o fluxo líquido de reembolsos de empréstimos.
O crescimento dos empréstimos hipotecários no país é um indicador da expansão do mercado imobiliário e um fator na ativação do setor bancário. Este é geralmente um indicador favorável para a economia do país. Portanto, o incremento na quantidade de empréstimos hipotecários pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Créditos para Habitação do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress