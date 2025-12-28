CalendárioSeções

Créditos para Habitação do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Banco da Inglaterra (Bank of England)
Setor:
Alojamento
Baixa £​4.273 bilh £​2.826 bilh
£​5.223 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
£​4.309 bilh
£​4.273 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Empréstimos Hipotecários - Mensal - (BoE Mortgage Lending m/m) refletem a variação no volume líquido de empréstimos por liquidar garantidos por habitação, no mês de referência em relação ao anterior.

As informações sobre empréstimos garantidos por habitação são coletadas mensalmente pelo Banco da Inglaterra. Existem três tipos principais de credores que emitem empréstimos hipotecários e os reportam ao Banco da Inglaterra e a outras agências governamentais.

  • Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.
  • Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.
  • Outros credores hipotecários especializados. Os dados deles são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

O volume líquido de empréstimos hipotecários pendentes atuais é o fluxo bruto de empréstimos no mês de referência, sem o fluxo líquido de reembolsos de empréstimos.

O crescimento dos empréstimos hipotecários no país é um indicador da expansão do mercado imobiliário e um fator na ativação do setor bancário. Este é geralmente um indicador favorável para a economia do país. Portanto, o incremento na quantidade de empréstimos hipotecários pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Créditos para Habitação do Banco da Inglaterra (Mensal) (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
£​4.273 bilh
£​2.826 bilh
£​5.223 bilh
set. 2025
£​5.489 bilh
£​6.359 bilh
£​4.277 bilh
ago. 2025
£​4.308 bilh
£​2.964 bilh
£​4.506 bilh
jul. 2025
£​4.522 bilh
£​-1.540 bilh
£​5.389 bilh
jun. 2025
£​5.340 bilh
£​5.120 bilh
£​2.213 bilh
mai. 2025
£​2.054 bilh
£​0.894 bilh
£​-0.776 bilh
abr. 2025
£​-0.759 bilh
£​11.356 bilh
£​12.957 bilh
mar. 2025
£​12.963 bilh
£​3.762 bilh
£​3.303 bilh
fev. 2025
£​3.287 bilh
£​3.916 bilh
£​4.229 bilh
jan. 2025
£​4.207 bilh
£​3.037 bilh
£​3.343 bilh
dez. 2024
£​3.568 bilh
£​2.960 bilh
£​2.547 bilh
nov. 2024
£​2.474 bilh
£​3.003 bilh
£​3.466 bilh
out. 2024
£​3.435 bilh
£​2.707 bilh
£​2.573 bilh
set. 2024
£​2.541 bilh
£​2.150 bilh
£​2.851 bilh
ago. 2024
£​2.861 bilh
£​2.524 bilh
£​2.796 bilh
jul. 2024
£​2.786 bilh
£​1.906 bilh
£​2.625 bilh
jun. 2024
£​2.653 bilh
£​1.812 bilh
£​1.260 bilh
mai. 2024
£​1.212 bilh
£​1.339 bilh
£​2.229 bilh
abr. 2024
£​2.412 bilh
£​-0.285 bilh
£​0.462 bilh
mar. 2024
£​0.260 bilh
£​1.646 bilh
fev. 2024
£​1.510 bilh
£​-1.073 bilh
jan. 2024
£​-1.090 bilh
£​-0.434 bilh
£​-0.830 bilh
dez. 2023
£​-0.830 bilh
£​-0.044 bilh
£​0.006 bilh
nov. 2023
£​-0.039 bilh
£​0.101 bilh
£​-0.083 bilh
out. 2023
£​-0.050 bilh
£​0.259 bilh
£​-0.961 bilh
set. 2023
£​-0.940 bilh
£​0.420 bilh
£​1.116 bilh
ago. 2023
£​1.218 bilh
£​-0.044 bilh
£​0.201 bilh
jul. 2023
£​0.230 bilh
£​-0.458 bilh
£​0.105 bilh
jun. 2023
£​0.136 bilh
£​-0.417 bilh
£​-0.085 bilh
mai. 2023
£​-0.092 bilh
£​0.120 bilh
£​-1.466 bilh
abr. 2023
£​-1.384 bilh
£​1.374 bilh
£​-0.010 bilh
mar. 2023
£​0.018 bilh
£​2.487 bilh
£​0.670 bilh
fev. 2023
£​0.738 bilh
£​6.050 bilh
£​2.003 bilh
jan. 2023
£​2.541 bilh
£​6.318 bilh
£​3.082 bilh
dez. 2022
£​3.238 bilh
£​6.453 bilh
£​4.260 bilh
nov. 2022
£​4.358 bilh
£​6.530 bilh
£​3.576 bilh
out. 2022
£​3.966 bilh
£​6.645 bilh
£​5.878 bilh
set. 2022
£​6.061 bilh
£​6.619 bilh
£​6.099 bilh
ago. 2022
£​6.136 bilh
£​6.580 bilh
£​5.143 bilh
jul. 2022
£​5.051 bilh
£​6.578 bilh
£​5.308 bilh
jun. 2022
£​5.273 bilh
£​6.544 bilh
£​8.036 bilh
mai. 2022
£​7.426 bilh
£​6.410 bilh
£​4.160 bilh
abr. 2022
£​4.121 bilh
£​6.404 bilh
£​6.441 bilh
mar. 2022
£​6.974 bilh
£​6.256 bilh
£​4.555 bilh
fev. 2022
£​4.673 bilh
£​6.199 bilh
£​5.925 bilh
jan. 2022
£​5.920 bilh
£​6.082 bilh
£​3.969 bilh
dez. 2021
£​3.571 bilh
£​6.048 bilh
£​3.776 bilh
nov. 2021
£​3.693 bilh
£​3.732 bilh
£​1.149 bilh
out. 2021
£​1.604 bilh
£​4.979 bilh
£​9.282 bilh
set. 2021
£​9.524 bilh
£​9.771 bilh
£​4.440 bilh
