Os Empréstimos Hipotecários - Mensal - (BoE Mortgage Lending m/m) refletem a variação no volume líquido de empréstimos por liquidar garantidos por habitação, no mês de referência em relação ao anterior.

As informações sobre empréstimos garantidos por habitação são coletadas mensalmente pelo Banco da Inglaterra. Existem três tipos principais de credores que emitem empréstimos hipotecários e os reportam ao Banco da Inglaterra e a outras agências governamentais.

Bancos residentes da Grã-Bretanha. Eles fornecem relatórios de crédito mensais diretamente ao Banco da Inglaterra.

Sociedades construtoras, isto é, bancos especializados que fornecem empréstimos habitacionais direcionados. Seus dados também são coletados de forma permanente, preenchendo formulários especiais.

Outros credores hipotecários especializados. Os dados deles são coletados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

O volume líquido de empréstimos hipotecários pendentes atuais é o fluxo bruto de empréstimos no mês de referência, sem o fluxo líquido de reembolsos de empréstimos.

O crescimento dos empréstimos hipotecários no país é um indicador da expansão do mercado imobiliário e um fator na ativação do setor bancário. Este é geralmente um indicador favorável para a economia do país. Portanto, o incremento na quantidade de empréstimos hipotecários pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.

