//+------------------------------------------------------------------+

//| Trailing de la posición larga stop/profit |

//| ENTRADA: sl - nuevo stop loss, |

//| tp - nuevo take profit. |

//| SALIDA: true si la operación tiene éxito, false en caso contrario. |

//| OBSERVACIONES: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)

{

return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));

}