DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertTrailingStopLong 

TrailingStopLong

Modifica los parámetros de la posición larga abierta.

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // Stop Loss
   double    tp,    // Take Profit
   )

Parámetros

sl

[in] Precio Stop Loss.

tp

[in] Precio Take Profit.

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

La función modifica los parámetros de la posición larga abierta (método PositionModify(...) del objeto de la clase CTrade).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing de la posición larga stop/profit                               |
//| ENTRADA:  sl - nuevo stop loss,                                      |
//|         tp - nuevo take profit.                                    |
//| SALIDA: true si la operación tiene éxito, false en caso contrario.     |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }