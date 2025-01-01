DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertInitIndicators 

InitIndicators

Inicializa todos los indicadores y series temporales.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators=NULL    // puntero
   )

Parámetros

indicators

[in]  Puntero a la colección de indicadores y series temporales.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

Las series temporales se inicializan si el objeto utiliza un símbolo o serie temporal diferentes a los definidos en la inicialización. Llama a los métodos virtuales InitIndicators() de la señal de trading, trailing stop y objetos de gestión del dinero.