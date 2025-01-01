DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertOnChartEvent 

OnChartEvent

Manejador del evento OnChartEvent.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // identificador del evento
   const long&   lparam,   // parámetro long
   const double  dparam,   // parámetro double
   const string  sparam    // parámetro string
   )

Parámetros

id

[in]  ID del evento.

lparam

[in] Parámetro del evento de tipo long.

dparam

[in]  Parámetro del evento de tipo double.

sparam

[in]  Parámetro del evento de tipo string.

Valor devuelto

Ninguno.