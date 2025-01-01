DocumentaciónSecciones
Desinicializa todos los indicadores y todas las series temporales.

virtual void  DeinitIndicators()

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

También desinicializa los indicadores y las series temporales de los objetos auxiliares.