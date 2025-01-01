DocumentaciónSecciones
Carga los ítemes en la lista a partir de un archivo.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // manejador del archivo
   )

Parámetros

file_handle

[in]  Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen ()

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false - si hay algún error.

Nota

El método Load (int) de la clase CObject siempre devuelve true y no ejecuta ninguna acción. Si se desea cargar los datos desde un archivo en una clase derivada, se tiene que implementar el método Load (int).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CObject::Load(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- abre el archivo
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Load(file_handle))
        {
         //--- error al cargar el archivo
         printf("Error al cargar el archivo: %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- utilizar el objeto 
   //--- . . .
   delete object;
  }