Load

Carga los ítemes en la lista a partir de un archivo.

virtual bool Load(

int file_handle

)

Parámetros

file_handle

[in] Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen ()

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false - si hay algún error.

Nota

El método Load (int) de la clase CObject siempre devuelve true y no ejecuta ninguna acción. Si se desea cargar los datos desde un archivo en una clase derivada, se tiene que implementar el método Load (int).

Ejemplo: