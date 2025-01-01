Load
Carga los ítemes en la lista a partir de un archivo.
|
virtual bool Load(
Parámetros
file_handle
[in] Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen ()
Valor devuelto
true — si se ejecuta correctamente, false - si hay algún error.
Nota
El método Load (int) de la clase CObject siempre devuelve true y no ejecuta ninguna acción. Si se desea cargar los datos desde un archivo en una clase derivada, se tiene que implementar el método Load (int).
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CObject::Load(int)