CheckTrailingOrderLong

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la orden pendiente Buy Limit/Stop.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Comprueba las condiciones Trailing Stop de la orden pendiente Buy Limit/Stop (método CheckTrailingOrderLong() del objeto Trade Signals) y modifica los parámetros de la orden si es necesario (método TrailingOrderLong(...)).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba el trailing de la orden larga limit/stop                         |
//| ENTRADA:  no.                                                      |
//| SALIDA: true si la operación se procesa, false en caso contrario.      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- comprueba la posibilidad de modificar la orden larga
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- devuelve sin operaciones
   return(false);
  }